Monster Hunter Wilds《魔物獵人 荒野》PS Plus 會員搶先體驗　參加者均可獲得專屬特典

《魔物獵人 荒野》PS Plus 會員搶先體驗 參加者均可獲得專屬特典

CAPCOM 最新力作《魔物獵人 荒野》（Monster Hunter Wild）即將於 2025 年 2 月推出，今日（10 月 29 日）開始 PlayStation Plus 會員限定的公開測試（Open Beta Test, OBT）搶先遊玩，讓玩家提前感受這款狩獵動作遊戲的魅力。

《魔物獵人 荒野》PS Plus 會員搶先體驗 參加者均可獲得專屬特典

公開測試詳情 《魔物獵人 荒野》的公開測試將於香港時間 11 月 1 日（五）11:00 至 11 月 4 日（一）10:59 在 PS5、Xbox Series X|S 與 Steam 平台舉行，支援跨平台連線。不論是否有加入 PlayStation Plus 或 Game Pass Core / Ultimate 會員都可以參加 PS5 與 Xbox Series X|S 的測試。具備 PlayStation Plus 會員資格者，可搶先於香港時間 10 月 29 日（二）11:00 至 10 月 31 日（四）10:59 時段搶先遊玩公開測試。

測試內容 公開測試包含三個主要部分：「創建角色」、「故事體驗任務」和「闢獸討伐任務」。

創建角色 玩家可以體驗與製品版相同的角色創建功能，並可在測試期間不斷重新編輯角色。創建的角色資料可繼承到製品版上（要使用遊玩 OBT 時使用的相同帳號啟動製品版），讓玩家提前設計理想的獵人與隨從艾路。

故事體驗任務 玩家可遊玩從故事開頭的劇情，包含武器動作等基本遊戲教學，直到完成纏蛙討伐，體驗無縫銜接的故事和任務。

闢獸討伐任務 目標是討伐率領群體的闢獸頭領。玩家可使用鷺鷹龍探索廣闊的原野，並透過切換兩種武器進行狩獵，體驗全新的狩獵動作。

多人遊玩與跨平台連線 無論遊玩哪個任務，玩家皆可透過發出救難信號，邀請線上玩家一起體驗多人遊玩，或與最多 3 名系統操控的支援獵人一同遊玩。玩家還可以在多人遊玩中享受跨平台遊玩。

參加條件與特典 凡符合以下條件者均可參加公開測試： 符合本遊戲年齡限制 擁有寬頻網路連線 擁有 PlayStation 5、Xbox Series X|S 或符合系統需求的 PC 參加本次公測的玩家將可獲得在製品版中使用的特典，包括裝飾武器的飾物「泰迪艾路」和「道具包」。特典可於製品版發售後領取。

公測期間注意事項 本次公開測試為線上專用，無法離線遊玩，並可能因各種情況變更或終止，恕不另行通知。測試期間可能會進行緊急維護，且由於遊戲仍在開發中，無法保證一定的舒適遊戲體驗。 問卷調查 官方將參考玩家的意見，進一步改進產品和服務。問卷調查將於 2024 年 10 月 29 日至 11 月 8 日舉行，回答問卷的玩家可獲得 SNS 頭像作為特典。

遊戲版本信息

標準版 Standard Edition 遊戲本篇 豪華版 Deluxe Edition 遊戲本篇 + 豪華組合包 高級豪華版 Premium Deluxe Edition 遊戲本篇 + 豪華組合包 + 高級特典

存檔特典 如果在遊玩《魔物獵人 荒野》的主機上保存了滿足指定遊戲進度的《魔物獵人 世界》或《魔物獵人 世界：Iceborne》之存檔，將可獲得相應的存檔特典。 《魔物獵人 世界》存檔特典 隨從防具「皮製貓系列」

隨從武器「橡子貓鏟」

名牌「額外邊框【World】」

《魔物獵人 世界：Iceborne》存檔特典 隨從防具「貓貓粗呢系列」

隨從武器「探索貓錐」

名牌「額外邊框【Iceborne】」