Monster Hunter Wilds 2025年2月發售 鎖刃龍、波衣龍等全新魔物登場

在最近的PlayStation「State of Play」直播活動中，CAPCOM正式宣布《魔物獵人 荒野》（英文︰Monster Hunter Wilds）將於2025年2月28日發售，並公開了最新的遊戲資訊和宣傳影片。

全新魔物登場 在最新的宣傳影片中，展示了封禁之地調查隊的組成過程，並揭示了多個全新魔物的身影。其中，主題魔物「鎖刃龍」首次亮相，這隻被稱為「白之孤影」的魔物擁有鎖鏈狀的雙翼，生態充滿謎團。 新魔物介紹：

Monster Hunter Wilds故事背景 數年前，在未踏足的「封禁之地」邊境，一名少年「拿塔」被救出。根據他的線索，公會組成了封禁之地調查隊，開始調查神秘魔物「白之孤影」並營救遭受襲擊的守護者一族。調查隊由獵人、編輯者、武器和防具的工匠以及隨從艾路組成，分為「飛鳥隊」和「星辰隊」等小隊。

釣魚與移動 在《魔物獵人 荒野》中，玩家可以用魚餌引誘獵物，享受釣魚的樂趣。玩家還可以利用楔蟲透過投射器在原野上移動，乘騎鷺鷹龍時更可以自動到達目的地，方便快捷。