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科技
2024-09-25 12:20:00

Monster Hunter Wilds 2025年2月發售 鎖刃龍、波衣龍等全新魔物登場

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Monster Hunter Wilds 2025年2月發售 鎖刃龍、波衣龍等全新魔物登場

Monster Hunter Wilds 2025年2月發售 鎖刃龍、波衣龍等全新魔物登場

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在最近的PlayStation「State of Play」直播活動中，CAPCOM正式宣布《魔物獵人 荒野》（英文︰Monster Hunter Wilds）將於2025年2月28日發售，並公開了最新的遊戲資訊和宣傳影片。

全新魔物登場

在最新的宣傳影片中，展示了封禁之地調查隊的組成過程，並揭示了多個全新魔物的身影。其中，主題魔物「鎖刃龍」首次亮相，這隻被稱為「白之孤影」的魔物擁有鎖鏈狀的雙翼，生態充滿謎團。

新魔物介紹：

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主題魔物「鎖刃龍」首次亮相，這隻被稱為「白之孤影」的魔物擁有鎖鏈狀的雙翼，生態充滿謎團。 主題魔物「鎖刃龍」首次亮相，這隻被稱為「白之孤影」的魔物擁有鎖鏈狀的雙翼，生態充滿謎團。 波衣龍：在暴雨時現身的海龍種魔物，身上覆蓋著由身體分泌的成分和水混合而成的液膜。 波衣龍：在暴雨時現身的海龍種魔物，身上覆蓋著由身體分泌的成分和水混合而成的液膜。 波衣龍：在暴雨時現身的海龍種魔物，身上覆蓋著由身體分泌的成分和水混合而成的液膜。 炎尾龍：棲息於「天塹沙原」的獸龍種魔物，會撒落可燃物質並用尾巴刮擦地面產生火花點燃火焰。 炎尾龍：棲息於「天塹沙原」的獸龍種魔物，會撒落可燃物質並用尾巴刮擦地面產生火花點燃火焰。

Monster Hunter Wilds故事背景

數年前，在未踏足的「封禁之地」邊境，一名少年「拿塔」被救出。根據他的線索，公會組成了封禁之地調查隊，開始調查神秘魔物「白之孤影」並營救遭受襲擊的守護者一族。調查隊由獵人、編輯者、武器和防具的工匠以及隨從艾路組成，分為「飛鳥隊」和「星辰隊」等小隊。

這片美麗且水源豐富的森林會隨著環境變化而改變，河流染紅、植物茂盛生長等。 當暴雨來臨時，視線會被遮擋 而雨停後，陽光穿透茂密的森林，植物和生物也隨之變化

釣魚與移動

在《魔物獵人 荒野》中，玩家可以用魚餌引誘獵物，享受釣魚的樂趣。玩家還可以利用楔蟲透過投射器在原野上移動，乘騎鷺鷹龍時更可以自動到達目的地，方便快捷。

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玩家可以用魚餌引誘獵物，享受釣魚的樂趣。 玩家還可以利用楔蟲透過投射器在原野上移動，乘騎鷺鷹龍時更可以自動到達目的地，方便快捷。

Monster Hunter Wilds遊戲資訊

  • 遊戲名稱：魔物獵人 荒野 Monster Hunter Wilds
  • 對應平台：PlayStation 5 / Xbox Series X|S / Steam（支援跨平台遊玩）
  • 發售日期：2025年2月28日
  • 遊玩人數：1人（連線1～4人）
  • 官方網站
Monster Hunter Wilds 鎖刃龍 波衣龍 魔物
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