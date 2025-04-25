MOSSTALK ProAI智能翻譯機 6種翻譯模式 支援過百種語言

雖然不少手機及App都有翻譯功能，不過想更加專業，這部MOSSTALK Pro智能翻譯機利用AI技術作為語音引擎，6種實用翻譯模式，支援140種以上語言，定價只需$789可享終身免費使用服務，絕對是新一代旅遊及商務恩物。
MOSSTALK Pro翻譯機難得設計有型，黑色配上銀色按鍵，八角形手機環設計，磁吸緊貼手機背面，方便隨時攜帶。重量只有35克，機身僅5.3mm厚，更可當作手機支架使用。充電僅10分鐘便可持續使用一星期、待機30天。只需下載專用App並藍牙配對，即可使用各種功能，按下機身按鍵便開始語音翻譯。
翻譯模式實用準確
搭載AI智能大模型語音引擎進行校對翻譯，同時支援超過140種語言翻譯，以及12種常用語言包括中、英、日、韓、泰、越、德、法語等離線翻譯。內置6種翻譯模式，包括即時對話語音翻譯、同聲傳譯、實時文字翻譯、相機拍照翻譯、電話或視像通話翻譯。對話可以使用分屏功能，交流同時瀏覽字幕訊息，溝通更加有效率。
實試過中日及中英翻譯，用文字及語音輸入準繩度皆高，而且秒速完成。相機拍攝雖然直接方便，但偶爾有錯誤。語音翻譯要慢慢說話，讓翻譯機有足夠時間處理，嘗試翻譯電視節目中的語音，就未必夠時間準確翻譯。
跨應用程式翻譯相當方便，可在WhatsApp、WeChat的對話框中按鍵進行語音輸入，即時直接打出翻譯後的文字，不需切換App再複製貼上，一譯即發。而且支援廣東話，更有親切感。iOS App介面清晰，使用簡單直觀，唯一缺點有個懸浮小視窗不能關掉，需要隱藏在旁邊。
MOSSTALK Pro定價$789，有金屬黑色及鈦金屬原色，無需額外訂閱費用及解鎖語言，即日起有售。
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