MOSSTALK ProAI智能翻譯機 6種翻譯模式 支援過百種語言

雖然不少手機及App都有翻譯功能，不過想更加專業，這部MOSSTALK Pro智能翻譯機利用AI技術作為語音引擎，6種實用翻譯模式，支援140種以上語言，定價只需$789可享終身免費使用服務，絕對是新一代旅遊及商務恩物。

MOSSTALK Pro翻譯機難得設計有型，黑色配上銀色按鍵，八角形手機環設計，磁吸緊貼手機背面，方便隨時攜帶。重量只有35克，機身僅5.3mm厚，更可當作手機支架使用。充電僅10分鐘便可持續使用一星期、待機30天。只需下載專用App並藍牙配對，即可使用各種功能，按下機身按鍵便開始語音翻譯。