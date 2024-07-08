moto razr 50 Ultra 國行開箱　同具 4 吋大外屏、配 8s Gen 3 效能更佳

細摺關蓋機背加入大尺吋外屏似乎是近期新品潮流，繼早前到港 HONOR Magic V Flip 後，新近又有同具 4 吋大外屏的 moto razr 50 Ultra 國行現貨到港，且後者更用上效能更佳的 Snapdragon 8s Gen 3 晶片組，日常應用及媒體玩樂將有更佳體驗。

開箱國行 moto razr 50 Ultra 摩登艾綠色款，除包裝盒大小相似就連內容物亦同樣有誠意，既具支援最高 11V/6.2A 達 68.2W 輸出閃充火牛連 Type-C 線，同時又有符合手機配色的綠色款專屬保護殼。

上手 moto razr 50 Ultra 摩登艾綠色款，主屏 6.9 吋 pOLED 兩邊收細幅度不錯，機背以空氣納米皮包覆，配以 Pantone 調色相當搶眼；主攝像模組與此前 Magic V Flip 一樣，雙主鏡同樣為外屏所包覆，不過 LED 閃光燈就改為置於鏡頭側，未另外放置於機身下半。

同樣以次旗艦 5G 手機定位，moto razr 50 Ultra 完成度亦相當不錯，機身四角均採較圓滑處理，裝置關蓋時鉸位跟上下半機身結合緊密，框體與屏幕貼合平滑，天線位跟邊框磨合處理一氣呵成。手感方面裝置 73.99mm 寬度、189g 機重，開屏握感與常見大屏手機無異；摺合時其 4 吋 pOLED 外屏基本佔據整個上半機背，查看訊息及作正常觸控操作同樣方便。

規格上 moto razr 50 Ultra 配備 8s Gen 3 晶片，效能表現可媲美前代旗艦 8G2，配合 6.9 吋 pOLED 主屏跟 4 吋 pOLED 大外屏，兩組屏幕均支援 165Hz 更新率及 Dolby Vision，觀賞體驗不輸頂配機型。裝置又擁有雙 50MP OIS 主鏡連 3 x 長焦，內置 4,000mAh 電池支援 45W 快充及 15W 無線充電，且機身符合 IPX8 抗水標準。

本文刊登時已能在各區街場陸續找到 moto razr 50 Ultra 現貨，現時三款 Pantone 定制配色包括摩登艾綠（綠）、復古丹寧（黑）及柔和桃限定版（桃）均有庫存，有商號報價 $6,180（12+256）及 $6,880（12+512），不同色款暫未有價格差異，與人民幣價格 5,699 人民幣（約港幣 $6,130）及 6,199 人民幣（約港幣 $6,670）相比，價差亦僅在數十至百餘港元左右。查詢：2374 0618（三禾電氣）

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