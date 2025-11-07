Motorola Edge 70全球發布 厚度僅5.99mm（有片）

Motorola Edge 70在中國首發後，現已在英國及部分歐洲國家上市，Edge 70擁有纖薄的外形和意想不到的親民價格（ €799）。
Motorola Edge 70 在十月中旬於中國發布，現已進軍英國、歐洲及中東市場。手機厚度僅為 5.99mm，比 Galaxy S25 Edge 和 iPhone Air 略厚。
支援 Android 16
根據規格，Motorola Edge 70 配備了6.67 吋顯示屏，搭載 4,800 mAh 矽碳電池，並擁有 12GB RAM 和 512GB 儲存空間，另外還配備 Snapdragon 7 Gen 4 處理器，支援 Android 16 操作系統。相機方面，該機配備了一對 5000 萬像素的後置相機（主鏡頭及超廣角鏡頭），並支援 68W 有線充電。
Motorola Edge 70規格
- 厚度︰ 5.99 mm
- 顯示屏︰6.67 吋
- 電池容量︰ 4,800 mAh
- RAM︰12GB
- 儲存空間︰ 512GB
- 處理器︰ Snapdragon 7 Gen 4
- 2個後置相機︰5000 萬像素 + 5000 萬像素
- 充電速度︰68W
Motorola Edge 70 為市場帶來了新選擇，隨著其進一步拓展到國際市場，消費者將會期待這款手機的表現。
文章獲Techritual 授權於am730科技轉載
Say hello to the new definition of ultrathin: motorola edge 70.— motorola (@Moto) November 5, 2025
The first device in the edge 70 series, comes with an innovative design that packs in three 50MP sensors across all 📷📷📷, moto ai features, and the largest battery in an ultrathin smartphone*.
Read more:… pic.twitter.com/4tRSRWIeUU