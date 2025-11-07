熱門搜尋:
林作 壽司郎 全運會 網上熱話 新店關注組 深圳好去處 粵車南下 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
科技
2025-11-07 07:00:31

Motorola Edge 70全球發布 厚度僅5.99mm（有片）

Motorola Edge 70發布 厚度僅5.99mm

Motorola Edge 70在中國首發後，現已在英國及部分歐洲國家上市，Edge 70擁有纖薄的外形和意想不到的親民價格（ €799）。

Motorola Edge 70 在十月中旬於中國發布，現已進軍英國、歐洲及中東市場。手機厚度僅為 5.99mm，比 Galaxy S25 Edge 和 iPhone Air 略厚。

支援 Android 16

根據規格，Motorola Edge 70 配備了6.67 吋顯示屏，搭載 4,800 mAh 矽碳電池，並擁有 12GB RAM 和 512GB 儲存空間，另外還配備 Snapdragon 7 Gen 4 處理器，支援 Android 16 操作系統。相機方面，該機配備了一對 5000 萬像素的後置相機（主鏡頭及超廣角鏡頭），並支援 68W 有線充電。

Motorola Edge 70規格

  • 厚度︰ 5.99 mm
  • 顯示屏︰6.67 吋
  • 電池容量︰ 4,800 mAh
  • RAM︰12GB
  • 儲存空間︰ 512GB
  • 處理器︰ Snapdragon 7 Gen 4
  • 2個後置相機︰5000 萬像素 + 5000 萬像素
  • 充電速度︰68W
Motorola Edge 70 為市場帶來了新選擇，隨著其進一步拓展到國際市場，消費者將會期待這款手機的表現。

文章獲Techritual 授權於am730科技轉載