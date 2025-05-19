Motorola Razr 2025/Razr Ultra 2025 旗艦摺機強勢登陸北美市場

Motorola 曾在4月發布會上所承諾，全新一代摺疊屏幕手機 Razr 2025 及 Razr Ultra 2025 現已正式於美國及加拿大市場開售。
據了解兩款機型早於5月7日開放預購，如今消費者可直接購買解鎖版本。其中國際型號為 Razr 60 的標準版搭載MTK Dimensity 7400X 晶片組，官方強調其 AI 運算效能提升達 15%，並配備4500mAh電池，支援30W有線快充及15W無線充電。
主鏡頭5000萬像
攝影方面，機身外側的4吋副屏幕包裹著雙鏡頭系統，包括一枚5000萬像主鏡頭及兼具微距功能的1300萬像超廣角鏡頭，滿足多場景拍攝需求。
至於頂規旗艦Razr Ultra 2025（即國際版 Razr 60 Ultra），則採用 Snapdragon 8 Elite 處理器，搭配 16GB RAM + 512GB 儲存空間。其相機規格更進一步：雙主鏡頭升級為 5000 萬像主鏡 + 5000 萬像素超廣角，甚至隱藏於摺疊屏下的自拍鏡頭亦達 5000 萬像，堪稱目前摺機最強影像組合。
續航表現上，Razr Ultra 內建 4700mAh 大容量電池，支援 68W 有線快充、30W 無線充電及罕見的 5W 反向有線充電功能，全面強化實用性。
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