Motorola Razr 2025/Razr Ultra 2025 旗艦摺機強勢登陸北美市場

Motorola 曾在4月發布會上所承諾，全新一代摺疊屏幕手機 Razr 2025 及 Razr Ultra 2025 現已正式於美國及加拿大市場開售。

據了解兩款機型早於5月7日開放預購，如今消費者可直接購買解鎖版本。其中國際型號為 Razr 60 的標準版搭載MTK Dimensity 7400X 晶片組，官方強調其 AI 運算效能提升達 15%，並配備4500mAh電池，支援30W有線快充及15W無線充電。

主鏡頭5000萬像

攝影方面，機身外側的4吋副屏幕包裹著雙鏡頭系統，包括一枚5000萬像主鏡頭及兼具微距功能的1300萬像超廣角鏡頭，滿足多場景拍攝需求。