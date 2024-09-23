motorola razr 50細摺機上手實試　比拼小米MIX Flip、Samsung Galaxy Z Flip6

motorola razr 50於9月份推出，這部入門級細摺機也有一定吸引力。

摺機可說是今年手機界的皇道，大機門檻高動輒萬萬聲，粉盒式細摺其實都相當好用，而且價錢更加平易近人，亦有更多選擇。上月推出的motorola razr 50，雖然不及其他品牌搶眼，但實際試用其實好好用，只售$5699都算抵玩。

細摺配置齊全 今次上手試用的是motorola razr 50普通版，功能上稍不及motorola razr 50 ultra，主要分別是搭載4nm MediaTek Dimensity 7300X處理器，並非ultra的Snapdragon 8s Gen 3，因此並不支援AI功能。電池上則有優勢，4200mAh大容量電池支援30W TurboPower快充。 外屏使用容易上手，能自訂畫面及鎖屏畫面的顏色及字體，自由度高。特別喜歡畫面可以上下左右360度旋轉使用。支援不同app使用，包括YouTube、Spotify及Google等，亦可打字傳訊息、玩遊戲等，靈敏度亦高。

對手比較 與同時近期推出的小米MIX Flip、Samsung Galaxy Z Flip6比較，motorola razr 50雖非頂配但也不輸蝕。內屏最大，厚度及重量都中規中距。 尺寸 motorola razr 50

打開：73.99 x 171.3 x 7.25mm

閉合：73.99 x 88.08 x 15.85mm

重量：188g

內屏大小：6.9吋

外屏大小：3.6吋 小米MIX Flip

打開：74.02 x 167.5 x 7.8mm

閉合：74.02 x 85.4 x 15.99mm

重量：192g

內屏大小：6.86吋

外屏大小：4.01吋 Samsung Galaxy Z Flip6

打開：71.9 x 165.1 x 6.9mm

閉合：71.9 x 85.1 x 14.9mm

重量：187g

內屏大小：6.7吋

外屏大小：3.4吋 在外屏使用方面，motorola razr 50因為能直向及橫向使用，YouTube睇短片、Google Maps地圖都靈活方便。打字時鍵盤亦用盡整個屏幕，標點符號亦可直接打出。 雙鏡頭相機系統為50MP，以及13MP超廣角微距鏡頭，跟ultra的2倍光學變焦遠鏡頭不同。用得摺機當然要用Flex View懸停及手勢自拍功能，另推介可一次過拍攝4張相的拍貼模式，如貼紙相機般將4張連拍合成一張；90度打開摺機，即可將手機變成手提攝錄機，玩法相當Y2K。