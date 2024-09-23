motorola razr 50細摺機上手實試　比拼小米MIX Flip、Samsung Galaxy Z Flip6

摺機可說是今年手機界的皇道，大機門檻高動輒萬萬聲，粉盒式細摺其實都相當好用，而且價錢更加平易近人，亦有更多選擇。上月推出的motorola razr 50，雖然不及其他品牌搶眼，但實際試用其實好好用，只售$5699都算抵玩。
細摺配置齊全
今次上手試用的是motorola razr 50普通版，功能上稍不及motorola razr 50 ultra，主要分別是搭載4nm MediaTek Dimensity 7300X處理器，並非ultra的Snapdragon 8s Gen 3，因此並不支援AI功能。電池上則有優勢，4200mAh大容量電池支援30W TurboPower快充。
外屏使用容易上手，能自訂畫面及鎖屏畫面的顏色及字體，自由度高。特別喜歡畫面可以上下左右360度旋轉使用。支援不同app使用，包括YouTube、Spotify及Google等，亦可打字傳訊息、玩遊戲等，靈敏度亦高。
對手比較
與同時近期推出的小米MIX Flip、Samsung Galaxy Z Flip6比較，motorola razr 50雖非頂配但也不輸蝕。內屏最大，厚度及重量都中規中距。
尺寸
motorola razr 50
打開：73.99 x 171.3 x 7.25mm
閉合：73.99 x 88.08 x 15.85mm
重量：188g
內屏大小：6.9吋
外屏大小：3.6吋
小米MIX Flip
打開：74.02 x 167.5 x 7.8mm
閉合：74.02 x 85.4 x 15.99mm
重量：192g
內屏大小：6.86吋
外屏大小：4.01吋
Samsung Galaxy Z Flip6
打開：71.9 x 165.1 x 6.9mm
閉合：71.9 x 85.1 x 14.9mm
重量：187g
內屏大小：6.7吋
外屏大小：3.4吋
在外屏使用方面，motorola razr 50因為能直向及橫向使用，YouTube睇短片、Google Maps地圖都靈活方便。打字時鍵盤亦用盡整個屏幕，標點符號亦可直接打出。
雙鏡頭相機系統為50MP，以及13MP超廣角微距鏡頭，跟ultra的2倍光學變焦遠鏡頭不同。用得摺機當然要用Flex View懸停及手勢自拍功能，另推介可一次過拍攝4張相的拍貼模式，如貼紙相機般將4張連拍合成一張；90度打開摺機，即可將手機變成手提攝錄機，玩法相當Y2K。
相機
相片質素方面，3部手機的相機規格如下：
motorola razr 50
5000萬像素主鏡頭、1300萬像素超廣角微距鏡頭
前置3200萬像素自拍鏡頭
小米MIX Flip
5000萬像素Leica Summilux主鏡頭、5000萬Leica浮動長焦鏡頭
前置3200萬像素自拍鏡頭
Samsung Galaxy Z Flip6
5000萬像素廣角後置鏡頭、1200萬超廣角鏡頭
前置1000萬像素自拍鏡頭
motorola razr 50的相片色調偏向濃，但細節及質感紋理都清楚呈現，相片質素不失禮。moto AI執相會將相片自動美化，效果稍重手，如果不喜歡太多味精的相片亦可自行關掉功能。拍攝玩法雖然不及小米MIX Flip多選擇，亦欠缺Samsung的AI編輯功能，但成像不差可以接受，惟遠攝效果較不理想。
一些摺機缺乏的功能如無線充電、IPX8級防水等，motorola razr 50都有。皮革表面亦很有質感，加上少有的白沙棕配色，簡約外型也很加分，比起$8698起跳的Samsung GalaxyZ Flip6及$7699的小米MIX Flip，motorola razr 50只售$5699，也算值回票價。