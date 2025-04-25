motorola razr 60 ultra細摺發布　搭載Snapdragon 8 Elite晶片、最大內屏及最快充電

motorola razr 60 ultra旗艦細摺於美國正式發布。

motorola於美國發布了一系列全新產品，當中包括細摺機motorola razr 60系列、moto watch fit智能手錶及moto buds loop開放式耳機。當中頂配的motorola razr 60 ultra更獲外媒一致好評，搭載最強勁的Snapdragon 8 Elite處理器、細摺機最快充電速度、Pantone認證的相機系統，以及用上高級物料製作，外媒甚至評價可挑戰Samsung地位。

高級物料製作 motorola razr 60 ultra有4種飾面可供選擇，包括奢華柔軟的意大利Alcantara皮革、FSC認證的實木、優雅絲製及皮製，色彩方面有黑色、木色、桃紅及暗紅色。緊湊的外形配備重新設計的鈦合金增強鉸鍊和IP48防塵防水。 配備上代一樣的業界最大7吋pOLED內屏幕，採用更窄20%的邊框，外部亦配備4吋互動式顯示屏。更是全球首款配備Pantone認證顯示器、以及首款採用Corning大猩猩玻璃陶瓷的細摺機，讓使用者可以享受逼真生動的影像。

相機硬件更強 motorola razr 60 ultra相機系統配備三重50MP鏡頭，包括超廣角及長焦鏡頭，支援Dolby Vision及Dolby Atmos，並有moto ai一系列AI功能如影像加強、個人風格、團體照及動作抓拍等。 配備容量高達4700mAh電池，一次充電即可提供超過36小時的電池續航時間，更有細摺機中最快的充電速度，使用68W TurboPower充電僅需8分鐘即可獲得一整天的電量，以及速度提高兩倍的 30W無線充電，或使用反向充電與其他裝置共享電力。

