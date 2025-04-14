MSI Claw 8 AI+手提遊戲機實試　8吋大芒內置Copilot+打機文書兼得

MSI Claw 8 AI+手提遊戲機有現貨發售，定價$7499。

手提遊戲機這幾年大放異彩，不少品牌都有推出這類便攜性電競掌機，MSI早前的第2代產品MSI Claw 8 AI+，內置強勁處理器、高階大芒及改良的掌控，加上支援Copilot+功能，使用外接螢幕與鍵盤等配件更可搖身一變成為mini-PC，加強實用性。

強勁電競效能 MSI Claw 8 AI+搭載Intel Core Ultra 7 258V處理器，提升效能與降低功耗，並新增全新NPU，實現AI加速和在地運算，結合Intel XeSS技術，無論是打機或創作時相當暢順。8吋 120Hz屏幕亮度達500nits，色彩銳利鮮艷，而且細節都能呈現，在戶外仍然可以清晰顯示。加上兩個2W喇叭播放Hi-Res音質，遊戲或影片體驗相當不錯。 機身以沙岩色為主調，前方為平面設計，後方手柄微曲貼合手形，握感實在，不過機身重795克確實有一定重量，勝在重量分布均衡。機背以橫紋配上MSI龍魂標誌，頂部亦有CLAW字樣點綴。

握感良好但重身 掌機採用XBox控制器布局，兩側配備非對稱霍爾效應左右搖桿、方向鍵、ABXY、LT/RT及LB/RB，機背還有M1及M2鍵，以及4個功能按鍵。按鈕手感良好，加上RGB燈效突顯電競風格。 採用的內流式散熱設計，機頂及機背都有不同的散熱孔，將氣流重新導向，但說實話持續玩都難免有發熱情況。內置80Whr可充電鋰電池，官方稱省電模式下遊玩時間約4小時及28小時的影片播放，不過實際試玩時開大音樂及螢幕亮度，兩小時多至三小時左右就需要充電了。

遊戲畫面靚反應快 遊戲可使用XBox App或Steam暢玩，亦可隨時喚出全新MSI Center M調整畫面及各項設定，使用直觀簡單。試用MSI Claw 8 AI+遊玩《Sniper Elite: Resistance》，畫面細緻華麗，而且過場動畫都相當流暢，而且在聲效方面也有驚喜，可聽得出聲音來源，更有投入感亦增加勝算。《Need for Speed》賽車更加爽快，反應靈敏絕少窒機，可見各3A戲大作都能駕馭。 Windows 11 Home搭載Copilot+ PC的Mini-PC體驗，甚至可作文書處理，不過用觸屏打字不算就手，建議再另外入手配件。另外亦支援兩個Thunderbolt 4連接埠，可同時連接兩個顯示器，還有Micro SD Card插槽、耳機插口等；無線連接方面有Wi-Fi 7提供5GHz和6GHz雙頻段最高5.8 Gbps傳輸速度。 MSI Claw 8 AI+在遊戲體驗相當不錯，試玩後真的有入手衝動，可惜新推出價錢暫時仍高企。於豐澤門市及網店獨家發售，已有現貨，價錢為$7499。