MWC 2025｜全球最薄手機面世　Tecno Spark Slim僅厚5.75mm挑戰S25 Edge

智能手機今年另一戰場是鬥薄，品牌相繼推出自家最薄手機，除了有Oppo Find N5、Samsung Galaxy S25 Edge、Apple iPhone 17 Air後，又有最新挑戰者登場，在西班牙全球移動通訊大會中亮相！

全球最薄手機

這部由中國手機製造商Tecno在MWC 2025上推出了世界上最薄的平板手機，Tecno Spark Slim 最薄處厚度僅為5.75毫米，少少取巧是不包括突出的凸起鏡頭，不過拿上手真的如卡板般輕薄，在場人員更透露原本可以做得更輕，不過因為怕看起來易破爛才放棄。

超薄設有白色及銀色機身，更配備更新率達144Hz的6.78吋OLED屏幕，配置50MP主鏡頭和廣角鏡，模組更有LED燈點妝綴，以及5,200m電池容量。雖然已有實物，不過這部概念機何時真正推出還有待公布。