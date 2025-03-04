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科技
2025-03-04 15:01:00

MWC 2025｜小米Xiaomi SU7 Ultra成焦點　絕密概念鏡頭首曝光

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小米在MWC上展出Xiaomi SU7 Ultra電動車真身。

小米在MWC上展出Xiaomi SU7 Ultra電動車真身。

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MWC（Mobile World Congress，世界行動通訊大會）於西班牙巴塞隆拿舉行，場內有不少廠商展示最新產品，小米亦是焦點攤位之一。今年小米除了展出手機及平板、家庭電器及生活產品外，以及一系列軟件如Xiaomi HyperOS 2及AI功能，更將Xiaomi SU7 Ultra帶來現場展示，以及示範升級版「人x車x家」智能生態系統，讓科技融入生活中。

MWC 2025｜小米展館以「人x車x家」智能生態系統為重點介紹。 MWC 2025｜小米展出各類家居及工作娛樂AIoT設備。 MWC 2025｜Xiaomi SU7 Ultra Prototype於紐北賽道創下6分46秒874的單圈紀錄。 MWC 2025｜Xiaomi SU7 Ultra車身有大量U型設計。 MWC 2025｜Xiaomi SU7 Ultra碳纖尾翼。 Xiaomi SU7在2024年全年總交付量超過135,000輛。 Xiaomi SU7中控台屏幕可直接與小米手機互聯。

超跑備受注目

Xiaomi SU7 Ultra作為全球最快量產四門超跑，雖然不設試坐，但近距離見真身，比起普通版更具霸氣，不論是鍍金車徽、U字車章、擾流部件及尾翼等，都充滿運動氣息。另一邊則示範如何無縫使用「人x車x家」智能生態系統，例如用車上的顯示屏控制手機，以及在車上遙控家中的電器等、令生活更加方便靈活。

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MWC 2025｜Xiaomi HyperOS 2作業系統應用於各小米裝置之中。 MWC 2025｜全新草圖轉圖像AI功能。 MWC 2025｜小米最新Xiaomi 15 Ultra及其他新產品。

Xiaomi HyperAI功能增強

同場亦有一系列最新推出的手機如Xiaomi Ultra 15系列，並試用Xiaomi HyperOS 2作業系統的Xiaomi HyperAI功能。有齊寫作、即時翻譯與語音識別等常見的AI功能，新增的 「AI 藝術」更可將手繪草圖轉換為藝術作品，創作更加有利。

MWC 2025｜小米的可拆卸35mm f/1.4等效定焦鏡頭。

MWC 2025｜小米的可拆卸35mm f/1.4等效定焦鏡頭。

可拆模組式手機鏡頭

最吸引參觀者是從未曝光的概念相機系統，配備可拆卸35mm f/1.4等效定焦鏡頭，並內建M4/3 影像感測器，可透過磁吸方式與手機連接。全新Xiaomi LaserLink Communication技術令相機與手機之間可無縫傳輸數據，並可用手機屏幕畫面取景。現場看連線穩定沒有太大延遲，而且可磁吸及分開使用，令手機攝影有更多可能性。

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