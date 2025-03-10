MWC 2025｜realme兩部奇特手機　可換相機鏡頭、遇冷變色機殼

在西班牙巴塞隆拿舉行的MＷC 2025上有不少特別的新產品，當中國產品牌realme，以兩部奇特手機成為會場焦點，包括已推出的realme 14 Pro+以及一部真正可以換相機鏡頭的概念手機realme Ultra。

概念手機realme Ultra在會上由工作人員示範，稱為Hyperimage+的相機系統用上Sony 1吋感光元件，機背設有M-mount可使用Leica鏡，需要駁上鏡頭接口，才可以換上相機鏡頭。有外媒上手試用後評價，暫時只能使用手動變焦的鏡頭較難控制，而且因為頭重腳輕，要配合腳架才夠穩定。因仍屬概念階段，上市時間及售價未定。

全防變色手機

另一部realme 14 Pro+為一部中階手機，配置亦不差，包括Snapdragon 7s Gen 3 5G晶片、三鏡配置有Sony IMX896主鏡及3X潛望式鏡頭連3個閃光燈、6000mAh Titan電池，以及有齊IP69+IP68+IP66全防水防塵配置，並有TUV Rheiland及軍用級耐用認證。

最特別是與丹麥設計公司合作，珍珠白設計以貝殼為靈感，是全球首部會遇冷變色的手機。與當溫度低過16度時，機殼的纖維會變成藍色，加上特別的天然貝殼粉末製造，每一部的紋理獨一無二。8GB+256GB售價為31999印度廬比，折合約2856港幣。