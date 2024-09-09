My Superstore Simulator超市遊戲紅爆Threads　新手遊玩攻略、貼士及彩蛋（附下載連結）

My Superstore Simulator在Threads上討論度極高。

最近於Threads討論度極高的超市模擬經營遊戲My Superstore Simulator，相信不少人沉淪此手遊之中，廢寢忘食入貨執貨同收銀。遊戲中有大量爆笑位，例如從天而降的紙箱山、似曾相識的人設及痴線玩法，都叫人玩到上癮。以下綜合幾個小貼士及彩蛋，各位新手店長入坑前不妨做定功課！

My Superstore Simulator｜App Store上有多款相似的超市模擬遊戲，小心玩錯。

相似遊戲極多 在App Store及Google Play中有多個類似的超市模擬遊戲，正確遊戲是排名第一的My Superstore Simulator超市商店模擬器，切勿DL錯！下載連結：App Store/ Google Play 飛航模式避廣告 My Superstore Simulator廣告多到傻，如果不想無限loop廣告，除了課金以外都可以開啟飛行模式，不過就不能賺取閃電。 呃時間有反效果 有些玩家出cheat將手機時間調快令補貨更快捷，不過如系統發現，等待時間會無了期加長至數百甚至數千至萬分鐘，不建議以身試法。

排裝奶最好賺 店長經營方式各不同，有說獨沽一味只賣一款產品會滯銷，因此不過多款產品之中，以利潤計算應以排裝奶最為好賺，Threads上有神人自製Excel表，詳細列出最好賺及最蝕貨品，值得參考。 定價整數方便找錢 定價時如要獲得最大利潤，需要扣減閃電。不少醒目的玩家將定價調整成零頭，方便找錢之餘亦不需減電。找錯錢客人會得戚離去，非常唔老實。 貨物擺機有賊仔？ 超市傳說稱如果將貨物直接放在街上而不搬走，會招來賊仔偷貨。各位老細不想有損失，最好就是乖乖補貨或是購入貨倉。



客人撞樣熊樹仁 NPC雖然來來去去只得幾個，不時有孖生兄弟姊妹齊齊排隊購物。他們樣貌似曾相識，除了有熊樹仁外還有金城安，令港人充滿親切感。 問題員工請唔請好？ 作為店長可以聘請員工收銀，可以處理更多顧客，亦能分身執貨。不過3位員工各有問題，有人會偷懶、有人時薪貴，因此要小心慎選。 閒時打籃球入醫院 返工補貨補到悶，可以去附迎的籃球場射波；或是在城內行逛探索，聞說醫院是除了超市以外唯一可以進入的建築物，無聊到貨到時可以試試。