Netflix Apple TV App介面全新設計　畫面更簡潔、推介更個人化

Netflix宣布即將推出全新的Netflix TV體驗，將在Apple TV的Netflix應用程式中提供。自去年以來，Netflix一直在測試電視應用程式的重新設計版本，新外觀與當前設計明顯不同。

節目資訊更清晰

新的主頁採用流線型、更簡約現代化的設計，Netflix將其設計為將內容放在首位和中心位置，更容易一眼看清。節目按照現在的方式分為不同的類別，但每個部分都會有一張大主卡，其中包含發布日期和節目或電影描述等資訊，同時亦會有「艾美獎得主」、「電視排列第一」等標籤。

以往位於左邊的側欄捷徑，將會移至頂部，其中有主頁、節目、電影、遊戲和已保存清單的專用部分，以及搜尋介面，頂部欄更容易查看、導航和存取。

另外Netflix亦會據用戶過去的觀看歷史記錄提供的更相關、個人化及實時的內容建議，更貼合用戶當前的心情及興趣。Netflix計劃在未來幾週和幾個月內推出新的電視體驗。