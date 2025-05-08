Netflix Apple TV App介面全新設計　畫面更簡潔、推介更個人化

Netflix宣布即將推出全新的Netflix TV體驗，將在Apple TV的Netflix應用程式中提供。自去年以來，Netflix一直在測試電視應用程式的重新設計版本，新外觀與當前設計明顯不同。
節目資訊更清晰
新的主頁採用流線型、更簡約現代化的設計，Netflix將其設計為將內容放在首位和中心位置，更容易一眼看清。節目按照現在的方式分為不同的類別，但每個部分都會有一張大主卡，其中包含發布日期和節目或電影描述等資訊，同時亦會有「艾美獎得主」、「電視排列第一」等標籤。
以往位於左邊的側欄捷徑，將會移至頂部，其中有主頁、節目、電影、遊戲和已保存清單的專用部分，以及搜尋介面，頂部欄更容易查看、導航和存取。
另外Netflix亦會據用戶過去的觀看歷史記錄提供的更相關、個人化及實時的內容建議，更貼合用戶當前的心情及興趣。Netflix計劃在未來幾週和幾個月內推出新的電視體驗。
iOS增AI推介及直短片
而在iOS裝置上，Netflix亦正在試驗生成式人工智能搜尋功能，將允許用戶使用「我想看一些有趣和樂觀的東西」等對話語言來搜尋節目和電影，現時此功能仍然只於少量選擇性加入的測試版提供。
Netflix也正在測試類似TikTok及IG Reels的垂直提要，其中包含Netflix節目和電影的剪輯，Netflix表示這將「讓發現變得輕鬆有趣」，新的流動體驗將在未來幾週內推出。