NETGEAR旗艦Orbi 970系列路由器 WiFi 7低延遲極速連線

NETGEAR Orbi 970系列路由器連2個衛星套裝，建議零售價$18,900。

家居上網的裝置數量和對網絡頻寬需求越來越高，高速、低延遲且大流量的WiFi速度變得至關重要，不妨考慮升級使用WiFi 7。NETGEAR推出最新Orbi 970系列路由器，速度高且搭載高性能天線，上網可做到高速、全覆蓋及減少延遲。



Orbi 970系列採用圓柱形機身設計，備有黑白兩色。

專利四頻段技術及回傳功能 日常使用4K/8K視訊串流、HD高清網上會議、圖形設計工作、高互動性實時遊戲及沉浸式AR/VR娛樂內容的機會增多，高速而穩定的連線是重要一環。NETGEAR新出的Orbi 970系列路由器，專利四頻技術和增強回傳功能，確保所有連接裝置的WiFi速度保持穩定不降速，速度最高可達27Gbps。 配置WiFi 7全新技術的多重連結操作，專用回傳技術結合5 GHz頻段與6 GHz頻段，使路由器與衛星之間的連線速度快一倍，做到10 Gig無線回傳並大大降低延遲，Smart Connect功能亦可為每個連接的裝置智能選擇最快的WiFi頻段，亦能減少干擾。提高網路可靠性、降低延遲，並確保資料以最大速度傳輸。

主機設有10 Gig網際網路連接埠、10Gbps和4個2.5Gbps乙太網路連接埠。