NETGEAR旗艦Orbi 970系列路由器 WiFi 7低延遲極速連線

家居上網的裝置數量和對網絡頻寬需求越來越高，高速、低延遲且大流量的WiFi速度變得至關重要，不妨考慮升級使用WiFi 7。NETGEAR推出最新Orbi 970系列路由器，速度高且搭載高性能天線，上網可做到高速、全覆蓋及減少延遲。
專利四頻段技術及回傳功能
日常使用4K/8K視訊串流、HD高清網上會議、圖形設計工作、高互動性實時遊戲及沉浸式AR/VR娛樂內容的機會增多，高速而穩定的連線是重要一環。NETGEAR新出的Orbi 970系列路由器，專利四頻技術和增強回傳功能，確保所有連接裝置的WiFi速度保持穩定不降速，速度最高可達27Gbps。
配置WiFi 7全新技術的多重連結操作，專用回傳技術結合5 GHz頻段與6 GHz頻段，使路由器與衛星之間的連線速度快一倍，做到10 Gig無線回傳並大大降低延遲，Smart Connect功能亦可為每個連接的裝置智能選擇最快的WiFi頻段，亦能減少干擾。提高網路可靠性、降低延遲，並確保資料以最大速度傳輸。
360度全方位覆蓋
Orbi路由器機身具備10 Gig網際網路連接埠，以及一個10 Gig和4個2.5 Gig乙太網路連接埠，可支援高達10Gbps的有線和光纖方案，並支援任何寬頻供應商。支援WiFi 7的智能手機和手提電腦，速度最高可達5 Gbps。320MHz高容量通道連接裝置，速度比WiFi 6快2.4倍，並且可完整向下兼容較舊的裝置。
內置12支高性能的內置天線和高功率放大器，實現全範圍覆蓋，Mesh WiFi系統3件套裝覆蓋高達約10,000平方尺範圍，可按需要增加衛星分機，辦公室、多房單位及獨立屋最適合，最多可支援200個裝置。附送一年的NETGEAR Armor Powered by Bitdefender 2，可監控進出互聯網的活動，保護電腦及其他物聯網設備，提供多一層的自動安全防護。
NETGEAR Orbi 970系列白色版現已在官方網站、csl網上商店及分店優先發售，各大零售商將在5月下旬推出。RBE973S路由器連2個衛星套裝，建議零售價$18,900；單買RBE971S路由器售價$7,680，RBE970衛星零售價$6,980。