NeuroVIZR腦舒機首度發布 光影聲效刺激腦神經健康

現今世代生活及工作壓力大，除了要注重身心靈健康，腦神經亦是不可忽略的一環。健康裝置NeuroVIZR腦舒機自去年面世，全球近40個國家有售，並將於11月下旬首度登場，創辦人早前來港簡介及分享這獨一無二的全新體驗。
NeuroVIZR於2024年在芬蘭「Biohacker Summit」首次發布，現已在全球近40個國家包括美加、英國、瑞士、澳洲、日本等地有售。加拿大籍創辦人Garnet Dupuis為健康及養生領域專家，學術背景包括東方醫學、水療學、矯正運動、生物反饋技術等，曾於大學、職業運動團隊、海軍陸戰隊及海軍醫院指導神經調節技術應用。
裝置是以腦神經科學為基礎、結合光與聲音訊號的儀器，可為腦神經放鬆與重啓，促進增強大腦及神經可塑性、強化感官等，有助提升睡眠質素、運動表現與恢復、進入冥想、舒緩壓力等。
閃光刺激大腦神經
頭戴式裝置有如一頂太陽帽，前方設有一個可拆式LED燈模板，令儀器置於眼前合適距離。透過自家原創開發NeuroVIZR應用程式，可隨時控制儀器發放閃光訊號，並與手機程式內之聲音訊號同步發放，利用光與聲音的刺激大腦。
實試閉上眼進入光效體驗，不同顏色及節奏的燈光在眼前強烈閃動，初時不適應可拆開拉開距離調節強度。實際過程長約11分鐘，今次簡單體驗了5分鐘，配合雀鳥及海浪背景聲效投入強光令腦袋進入空白或放空狀態。雖然不致於一次使用後就有脫胎換骨的感覺，但確實感到有點放鬆，晚上睡眠質素亦不錯。不過裝置並非專業醫學儀器，懷孕、病患或對強光敏感人士未必適宜使用。
NeuroVIZR腦舒機可多部裝置同步使用，配合瑜伽、頌缽等體驗，讓身體、心靈、腦神經健康同步放鬆減壓。售價$4,699，於指定零售點包括Soho House、Tune In Well、ANDANTE及hive有售。
WhatsApp查詢：4635 5031