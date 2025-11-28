NeuroVIZR腦舒機首度發布 光影聲效刺激腦神經健康

現今世代生活及工作壓力大，除了要注重身心靈健康，腦神經亦是不可忽略的一環。健康裝置NeuroVIZR腦舒機自去年面世，全球近40個國家有售，並將於11月下旬首度登場，創辦人早前來港簡介及分享這獨一無二的全新體驗。

NeuroVIZR於2024年在芬蘭「Biohacker Summit」首次發布，現已在全球近40個國家包括美加、英國、瑞士、澳洲、日本等地有售。加拿大籍創辦人Garnet Dupuis為健康及養生領域專家，學術背景包括東方醫學、水療學、矯正運動、生物反饋技術等，曾於大學、職業運動團隊、海軍陸戰隊及海軍醫院指導神經調節技術應用。

裝置是以腦神經科學為基礎、結合光與聲音訊號的儀器，可為腦神經放鬆與重啓，促進增強大腦及神經可塑性、強化感官等，有助提升睡眠質素、運動表現與恢復、進入冥想、舒緩壓力等。