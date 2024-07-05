Nikon全新全片幅中階相機Z6III　首部採用堆疊式感應器

Nikon推出全新高性能相機型號Z6III，新相機沿用Z系列招牌功能，效能出眾、規格卓越，為全片幅中階相機樹立規格典範。整合了部分堆疊式感應器、最明亮EVF等技術，售價$21480起。
首用部分堆疊式CMOS感應器
Z6III採用了全球首款部分堆疊式CMOS感應器，讀取速度比Z6II快3.5倍。感應器支援高速連拍及「預先釋放拍攝」功能，可於DX格式下幀率高達120 fps，在FX格式下，以60 fps拍攝2400萬像素影像。
EVF亮度為4000 cd/m2，解像度達576萬點，色域寬廣。部分堆疊式CMOS感應器可快速讀取數據，加上Nikon EXPEED 7迅速處理資訊，拍攝移動主體時EVF顯示流暢。完全按下快門鍵，並以20 fps高速連拍時，刷新率更可達60 fps。
高解像度影片Full HD/240p3格式支援高達10倍慢動作影片創作，加上支援10-bit H.265格式，為速度及調色提供了極佳靈活性。
沿用Z系列操作
Z6III傳承了Nikon Z9及Z8的功能，包括相機操作及自訂設定。與Z8的撥盤及按鍵布置幾乎相同，提供更多自訂設定，包括分配不同的AF區域模式。
AF偵測範圍與Z9和Z8一樣，可達-10 EV4，可在昏暗環境中拍攝靜物。AF效能支援9種類型的主體偵測，逆光場景下也可高速自動對焦，配合更佳的人臉偵測能力，縮短不同場景下的拍攝時間。Z6III的AF速度也提升至比Z6II快約20%。
不受氣候影響
相機以Sereebo P系列碳纖維及鎂合金打造，採用了高效密封式設計，堅固耐用並具備防寒效能，可低至-10℃環境下使用，在冰天雪地的地方也不怕壞機，全新電池匣亦可提升電量。
Z6III具有升級散熱結構及電池效率，能以4K UHD/60p (8-bit)格式錄製長達125分鐘影片，最適合拍攝婚禮、現場音樂會、訪談等活動，設有12-bit ProRes RAW HQ格式及6k解像度的N-RAW格式。
高感光度表現
Z6III相片拍攝感光度高達ISO 64000，影片拍攝感光度高達ISO 51200。配備EXPEED 7高速影像處理引擎，減低雜訊，能保留攝影作品中的質感。機身內置高達8.0級11減震(VR)，為Nikon Z系列中屬最高水平。
採用了與Zf相同的演算法，在室內及夜間等昏暗場景下，手提拍攝更容易。配備對焦點VR功能，可減少對焦區域的模糊程度，能放大並修飾相片主體的邊緣；電子減震功能在影片攝錄時提供更有效的影像穩定。
Z6III淨機售價$21480，Z6III連NIKKOR Z 24-120MM F/4 S套裝為$29980，現已於官網及經銷商發售。