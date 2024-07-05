Nikon全新全片幅中階相機Z6III　首部採用堆疊式感應器

全新Nikon Z6III為首部採用堆疊式感應器的相機。

Nikon推出全新高性能相機型號Z6III，新相機沿用Z系列招牌功能，效能出眾、規格卓越，為全片幅中階相機樹立規格典範。整合了部分堆疊式感應器、最明亮EVF等技術，售價$21480起。

首用部分堆疊式CMOS感應器 Z6III採用了全球首款部分堆疊式CMOS感應器，讀取速度比Z6II快3.5倍。感應器支援高速連拍及「預先釋放拍攝」功能，可於DX格式下幀率高達120 fps，在FX格式下，以60 fps拍攝2400萬像素影像。 EVF亮度為4000 cd/m2，解像度達576萬點，色域寬廣。部分堆疊式CMOS感應器可快速讀取數據，加上Nikon EXPEED 7迅速處理資訊，拍攝移動主體時EVF顯示流暢。完全按下快門鍵，並以20 fps高速連拍時，刷新率更可達60 fps。 高解像度影片Full HD/240p3格式支援高達10倍慢動作影片創作，加上支援10-bit H.265格式，為速度及調色提供了極佳靈活性。

沿用Z系列操作 Z6III傳承了Nikon Z9及Z8的功能，包括相機操作及自訂設定。與Z8的撥盤及按鍵布置幾乎相同，提供更多自訂設定，包括分配不同的AF區域模式。 AF偵測範圍與Z9和Z8一樣，可達-10 EV4，可在昏暗環境中拍攝靜物。AF效能支援9種類型的主體偵測，逆光場景下也可高速自動對焦，配合更佳的人臉偵測能力，縮短不同場景下的拍攝時間。Z6III的AF速度也提升至比Z6II快約20%。