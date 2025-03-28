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科技
2025-03-28 15:00:00

Nintendo Direct公布Switch虛擬遊戲卡新功能　《寶可夢》、《Tomodachi Life》新作預告

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任天堂在Nintendo Direct上發布全新的虛擬遊戲卡功能。

任天堂在Nintendo Direct上發布全新的虛擬遊戲卡功能。

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任天堂昨日舉行Nintendo Direct網上發布會，不過未有提及Switch 2，主要是多款新遊戲預告及一項全新的Switch虛擬遊戲卡功能，也可以出借虛擬遊戲卡給其他Nintendo Account使用，需有一定限制但代表可以短期共享遊戲。

Switch下載版軟體變成「虛擬遊戲卡」。 虛擬遊戲卡可在兩部Switch中設置。 虛擬遊戲卡亦可以外借給家庭群體兩星期。

虛擬遊戲卡功能

購買下載版軟體後，會變成「虛擬遊戲卡」並設置到主機，已購買的下載版軟體會以一覽的形式列於專用的管理畫面，玩家可以在這裡設置或取出虛擬遊戲卡及管理在主機遊玩的軟體。

如果持有兩台Nintendo Switch，就可以從主機取出虛擬遊戲卡，設置到第二台主機上。虛擬遊戲卡還能像出借給Nintendo Account的家庭群體，透過鄰近主機通訊連接至Nintendo Account的家庭主機，選擇出借軟體及出借對象，然後設置。不過每人同時只能借用一款軟體，期限為兩星期，期後會自動歸還。

虛擬遊戲卡將來亦可以用於Nintendo Switch 2，此項功能預定於4月下旬透過主機更新開始支援。

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Nintendo Switch《Tomodachi Life 朋友收集 夢想生活》。 Nintendo Switch《寶可夢傳說 Z-A》。 Nintendo Switch《Gradius Origins》。 Nintendo Switch《牧場物語 來吧！風之繁華市集》。 Nintendo Switch《歡迎光臨！塔麻歌子開心鎮》。 Nintendo Switch《全民高爾夫 環球之旅》。

遊戲大作陸續登場

其他矚目的新遊戲包括睽違10年的系列最新作品《Tomodachi Life 朋友收集 夢想生活》，以及「節奏天國」系列全新作品《節奏天國 奇蹟之星》，預定於2026年發售。寶可夢系列最新作《寶可夢傳說 Z-A》換上「密阿雷市」舞台，預定於2025年秋季推出。

今年上市的新作包括《惡魔召喚師 葛葉雷道對超力兵團》HD Remaster版本、經典射擊遊戲《Gradius Origins》、《牧場物語 來吧！風之繁華市集》、《歡迎光臨！塔麻歌子開心鎮》（他媽哥池）、《超級機器人大戰Y》及《全民高爾夫 環球之旅》等。

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