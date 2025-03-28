Nintendo Direct公布Switch虛擬遊戲卡新功能　《寶可夢》、《Tomodachi Life》新作預告

任天堂昨日舉行Nintendo Direct網上發布會，不過未有提及Switch 2，主要是多款新遊戲預告及一項全新的Switch虛擬遊戲卡功能，也可以出借虛擬遊戲卡給其他Nintendo Account使用，需有一定限制但代表可以短期共享遊戲。

虛擬遊戲卡功能

購買下載版軟體後，會變成「虛擬遊戲卡」並設置到主機，已購買的下載版軟體會以一覽的形式列於專用的管理畫面，玩家可以在這裡設置或取出虛擬遊戲卡及管理在主機遊玩的軟體。

如果持有兩台Nintendo Switch，就可以從主機取出虛擬遊戲卡，設置到第二台主機上。虛擬遊戲卡還能像出借給Nintendo Account的家庭群體，透過鄰近主機通訊連接至Nintendo Account的家庭主機，選擇出借軟體及出借對象，然後設置。不過每人同時只能借用一款軟體，期限為兩星期，期後會自動歸還。

虛擬遊戲卡將來亦可以用於Nintendo Switch 2，此項功能預定於4月下旬透過主機更新開始支援。