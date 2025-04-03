Nintendo Switch 2東京預覽直擊 真機＋新遊戲上手實試（多圖）

任天堂在東京舉行了Nintendo Switch 2傳媒預覽，記者在現場體驗了多款遊戲。

任天堂於昨日正式發布Nintendo Switch 2，並於今日在東京展開傳媒體驗活動，記者於場內直擊這部全球機迷都期待的最新機種，率先拿上手試玩，並體驗了Switch 2多款全新遊戲及機能。香港都會在5月17日及18日舉行體驗會，屆時機迷都有機會入場親身試玩。

機身設計手感佳 關於Nintendo Switch 2的詳細規格，可參考日前的Nintendo Direct的報道（按此）。對比元祖版Switch，Switch 2機身及7.9吋螢幕明顯較大，但維持一樣13.9mm厚度，拿上手仍然相當輕巧。今代的Joy-Con 2控制器、搖杆、ZL/ZR及SL/SR按鈕都變大，手感更加好，按下手感好亦夠靈敏。 磁吸式的Joy-Con 2可以透過機背鍵一按取出，貼近就能吸附在機側，相當穩固，比起上代更加輕鬆簡單，只要放平將手制側面朝下滑動，即可當滑鼠使用，左右兩邊都支援，​​可進行瞬間瞄準及精準度高的操作，玩FPS類遊戲最適合。任天堂亦推出多款遊戲刻意突出這項新機能，包括以輪椅籃球為主題的《拖曳&突破》（DRAG x DRIVE）、《Nintendo Switch 2秘密展》等。



瑪利歐賽車新作 體驗會中已經可以試玩到多款遊戲，包括與主機同日發售的大作《瑪利歐賽車世界》，比起《瑪利歐賽車8》世界觀更大，更增設Free Run自由模式，並可以更換服飾、全新角色等，並支援24人同時作賽。試玩遊戲畫面更加華麗順暢，而且賽道變化多，令賽事更加好玩刺激。雖然未試到「遊戲聊天」及視訊通話等新功能，不過都是一款必定要買的新作。



滑鼠操控輪椅籃球 另一款很有新鮮感的Switch 2專用遊戲為《拖曳&突破》（DRAG x DRIVE），充份發揮到全新Joy-Con 2的滑鼠機能。這款輪椅籃球遊戲，利用左右Joy-Con 2控制，如控制輪椅般操作，雙手同時向前推前進、單手推轉彎及揮動就是射波，玩法相當破格。 一開始未適應有點難上手，尤其在轉向時不容易，不過玩起來亦相當過癮，而且真的有一定運動量，如果與朋友一起合作雙打或對戰特別有挑戰性。



破壞之王咚奇剛 任天堂今年力推的Donkey Kong都有專用新作《咚奇剛蕉力全開》（Donkey Kong Bananza），這款全新3D動作遊戲，可以控制主角咚奇剛大肆破壞，場景設計細緻多變，而且操控亦簡單，可將畫面中的岩石、牆壁等通通打爛，玩法充滿爆炸力，加上咚奇剛的可愛表情，非常爽快發洩一流。

機能揭秘小遊戲 《Nintendo Switch 2秘密展》則是展示Switch 2設計、構造和機能的小遊戲合集，玩家在一部巨型的Switch 2上遊走，了解主機的特色，並將Joy-Con 2的特性完全發揮，例如不同震動感覺、以滑鼠精準操作，甚至是考驗玩家關於Switch 2冷智識的問答遊戲等，這款下載版的軟件亦是跟主機一樣同日於6月5日發售。

