Nokia最後一部復刻機？ HMD Global傳正計劃推出新版Lumia智能手機

Nokia 諾基亞作為曾經風光的手機品牌，有相當多的經典機型，除了 Feature Phone 年代的 3210、8210，在品牌末期推出的 Lumia 系列 Windows Phone 亦一直被認為是另一批經典，如今這個曾經風靡一時的系列有望以全新形式重返市場。據報導，HMD Global 正計劃推出一款型號為「SkyLine」的 Lumia 復刻版手機，這也將是該公司最後一款印有 Nokia 標誌的智能手機產品。

硬件規格方面，SkyLine 將搭載 Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 旗艦處理器，配備 12GB 運行記憶體及 256GB 儲存空間，後置主鏡頭為 1.08億像素，據說還會加入 Nokia 末年被大讚的 PureView 相機技術。其他配置包括 FHD+ 120Hz AMOLED 屏幕、4900mAh 大電池、33W 有線快充等，並支援 OZO 音效。 復古設計風格 重現 Fabula 經典

復古設計風格 重現 Fabula 經典

最令人期待的，當屬這款手機的外觀設計。SkyLine 將延續了 Lumia 系列經典的 Fabula 設計風格，為用戶帶來獨一無二的復古體驗。這種結合時尚與科技的設計美學，正是當年 Lumia 手機存在於不少手機玩家記憶中的主因。據報價格將介於522至539歐元之間，折合約＄4,100~4,200 港元，價格上以中階機而言不便宜，也著實是近年其中一部最貴價的 Nokia 復刻機。 更多經典重現? HMD 暗示將有新動作

更多經典重現? HMD 暗示將有新動作