Nokia 3210復刻版支援4G上網 內置貪食蛇成就經典（am730製圖）

曾經稱霸手機業界的 Nokia，雖然在智能手機世代已經風光不再，然而旗下一些經典作品卻總是被手機迷掛在咀邊，其中 Nokia 3210手機就更曾銷售 1.6億部，是當年最暢銷的手機之一。 目前手執 Nokia 品牌的 HMD Global 亦三不五時為這些舊的 Nokia 手機推出新世代的復刻版，在Nokia 3210 上市 25 周年的今日（5月10日），HMD Global 就宣布推出復刻版本的 Nokia 3210，可以繼續盡情玩貪食蛇。

Nokia 3210 3種顏色包括Y2K金 Nokia 3210 的 2024年復刻版，仍然採用上屏下鍵盤的 Candy Bar 直身造型，共有三種懷舊色系：深藍、黑及官方稱之為「Y2K金」的金色。 新版本的 Nokia 3210背面加入了200萬像素鏡頭以及補光燈，手機支援 4G 連線，但並非智能手機，Nokia 3210內置只有 64MB 及 128MB ROM，不支援日常大家在智能手機上常用的 Apps 如WhatsApp等等，但據說就會透過雲端應用程式 Cloud Apps 的方式為手機用家帶來新聞、天氣、影片、遊戲等等的應用操作。 當然，作為 Nokia 品牌下的出品，《貪食蛇》這個經典手機遊戲就一定是Nokia 3210 機內的標準配設了。