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科技
2024-05-10 13:04:00

Nokia 3210復刻版支援4G上網 內置貪食蛇成就經典

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Nokia 3210復刻版支援4G上網 內置貪食蛇成就經典（am730製圖）

Nokia 3210復刻版支援4G上網 內置貪食蛇成就經典（am730製圖）

曾經稱霸手機業界的 Nokia，雖然在智能手機世代已經風光不再，然而旗下一些經典作品卻總是被手機迷掛在咀邊，其中 Nokia 3210手機就更曾銷售 1.6億部，是當年最暢銷的手機之一。

目前手執 Nokia 品牌的 HMD Global 亦三不五時為這些舊的 Nokia 手機推出新世代的復刻版，在Nokia 3210 上市 25 周年的今日（5月10日），HMD Global 就宣布推出復刻版本的 Nokia 3210，可以繼續盡情玩貪食蛇。

Nokia 3210復刻版手機設3種顏色 貪食蛇當然是Nokia 3210復刻版手機必備遊戲。 用彩色畫面玩貪食蛇，是Nokia 3210復刻版手機的賣點之一。 Nokia 3210復刻版手機可以4G上網。

Nokia 3210 3種顏色包括Y2K金

Nokia 3210 的 2024年復刻版，仍然採用上屏下鍵盤的 Candy Bar 直身造型，共有三種懷舊色系：深藍、黑及官方稱之為「Y2K金」的金色。

新版本的 Nokia 3210背面加入了200萬像素鏡頭以及補光燈，手機支援 4G 連線，但並非智能手機，Nokia 3210內置只有 64MB 及 128MB ROM，不支援日常大家在智能手機上常用的 Apps 如WhatsApp等等，但據說就會透過雲端應用程式 Cloud Apps 的方式為手機用家帶來新聞、天氣、影片、遊戲等等的應用操作。

當然，作為 Nokia 品牌下的出品，《貪食蛇》這個經典手機遊戲就一定是Nokia 3210 機內的標準配設了。

Nokia 3210 上市 25 周年的今日，HMD Global 就宣布推出復刻版本的 Nokia 3210。 Nokia 3210 的 2024 年新版本，仍然採用上屏下鍵盤的 Candy Bar 直身造型，共有三種懷舊色系：深藍、黑及官方稱之為「Y2K金」的金色。 新版本的 Nokia 2024 背面加入了 200 萬像素鏡頭以及補光燈

「別叫Nokia 3210為Dumbphone」

在智能手機(Smartphone)大行其道的今日，Nokia 3210這類沒有太多 Apps 或互聯網功能的手機，被戲稱為 「低能手機（Dumbphone）」，然而隨著歐美吹起一股數碼戒毒的風潮，Nokia 3210 這樣的手機也迎來了另一種詮釋。

HMD Global營銷總監Lars Silberbauer解釋:「Nokia 3210是文化經典,在當下『低端手機』熱潮中重新成為焦點,迎合消費者渴望平衡手機使用時間、進行數碼戒毒的需求。這款手機的核心就是簡單,讓用戶能夠完全專注於當下。別稱它『低能手機』了,它才是2024年的『有趣手機（Funphone）』。」

HMD Global 目前計畫在非洲、印度、中東以及部份亞太地區市場發售復刻版的 Nokia 3210，售價暫時未明，但相信定價亦不會太高就是了。

文章授權轉載自《Price.com.hk》於am730科技刊出，按此查看Price.com原始文章

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