Nokia 3210復刻版香港價錢 市價係咁多？內地開賣2日斷市！

說到經典功能手機，不少用家可能會想到 Nokia在 1999 年推出具備可換殼功能的Nokia 3210。這款因互聯網時期 MEME 圖而人氣出圈作品，日前在國內及香港等市場上架 Nokia 3210復刻版4G版本，其中國內地開售2天即被賣斷市，熱度之高可說是夢回千禧。
本文刊登（5月31日）時 NOKIA 3210 4G 已在香港開售，現時不難在各街場商號找到現貨庫存。好消息是香港行貨 Nokia 3210 4G 似乎未像內地般一貨難求，相比建議零售價 $698，在包括深水埗福仁、深之都，旺角星際、始創等多家商號，市價低位約在 $580左右，且齊備深藍、黑及 Y2K 金色款選擇，作為備用手機來說相當不錯。
內地版因便宜及預載支付寶而爆紅
香港版 NOKIA 3210 4G 設計致敬原版經典款，數字鍵盤上方換成 2.4 吋 QVGA 彩屏，簡易操作介面預載當年人氣電子遊戲「貪食蛇」，並對應 LTE Cat 1 傳速。據內媒分析 3210 4G 熱賣因素，除了379人民幣（約420港元）定價更相宜，國行版又預載支付寶、喜馬拉雅及咪咕音樂等 App ，可作移動支付及串流音樂播放，應用層面更廣。
最暢銷手機Nokia及iPhone包辦前十 第1名賣2.5億部
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