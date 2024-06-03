熱門搜尋:
鄭俊弘 端午節2024 47人初選案 垃圾徵費 機票優惠 多啦A夢 東張西望 九龍城寨之圍城 THE HADDON 日圓匯率走勢 劉俊謙 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 歐洲國家盃 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
Ad Block Ad Block
返回
科技
2024-06-03 11:35:00

Nokia 3210復刻版香港價錢 市價係咁多？內地開賣2日斷市！

分享：
Nokia 3210復刻版香港價錢 市價係咁多？內地開賣2日斷市！

Nokia 3210復刻版香港價錢 市價係咁多？內地開賣2日斷市！

說到經典功能手機，不少用家可能會想到 Nokia在 1999 年推出具備可換殼功能的Nokia 3210。這款因互聯網時期 MEME 圖而人氣出圈作品，日前在國內及香港等市場上架 Nokia 3210復刻版4G版本，其中國內地開售2天即被賣斷市，熱度之高可說是夢回千禧。

本文刊登（5月31日）時 NOKIA 3210 4G 已在香港開售，現時不難在各街場商號找到現貨庫存。好消息是香港行貨 Nokia 3210 4G 似乎未像內地般一貨難求，相比建議零售價 $698，在包括深水埗福仁、深之都，旺角星際、始創等多家商號，市價低位約在 $580左右，且齊備深藍、黑及 Y2K 金色款選擇，作為備用手機來說相當不錯。

Nokia 3210復刻版設深藍、黑及Y2K金色機身。 Nokia 3210復刻版在內地開售2日即斷貨。 Nokia 3210復刻版手機在香港市價在$580左右。 Nokia 3210復刻版手機已在香港出售。

內地版因便宜及預載支付寶而爆紅

香港版 NOKIA 3210 4G 設計致敬原版經典款，數字鍵盤上方換成 2.4 吋 QVGA 彩屏，簡易操作介面預載當年人氣電子遊戲「貪食蛇」，並對應 LTE Cat 1 傳速。據內媒分析 3210 4G 熱賣因素，除了379人民幣（約420港元）定價更相宜，國行版又預載支付寶、喜馬拉雅及咪咕音樂等 App ，可作移動支付及串流音樂播放，應用層面更廣。

最暢銷手機Nokia及iPhone包辦前十 第1名賣2.5億部

文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受