Nokia 3210復刻版香港價錢 市價係咁多？內地開賣2日斷市！

說到經典功能手機，不少用家可能會想到 Nokia在 1999 年推出具備可換殼功能的Nokia 3210。這款因互聯網時期 MEME 圖而人氣出圈作品，日前在國內及香港等市場上架 Nokia 3210復刻版4G版本，其中國內地開售2天即被賣斷市，熱度之高可說是夢回千禧。

本文刊登（5月31日）時 NOKIA 3210 4G 已在香港開售，現時不難在各街場商號找到現貨庫存。好消息是香港行貨 Nokia 3210 4G 似乎未像內地般一貨難求，相比建議零售價 $698，在包括深水埗福仁、深之都，旺角星際、始創等多家商號，市價低位約在 $580左右，且齊備深藍、黑及 Y2K 金色款選擇，作為備用手機來說相當不錯。