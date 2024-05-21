Nokia 3210復刻版香港5月24日發售 價錢最平500元有找？

HMD Global 早前推出了 Nokia 3210 (2024)，為Nokia 3210 25年的復刻版，2024年版本加入現代化的功能更新。但仍然可以玩貪食蛇及採用上屏下鍵盤的 Candy Bar 直身造型，共有三種懷舊色系：深藍、黑及官方稱之為「Y2K金」的金色。而香港將在5月24日發售Nokia 3210復刻版，只提供2隻顏色，價錢不用700元。

Nokia 3210不支援WhatsApp

新版本的 Nokia 3210 背面加入了 200 萬像素鏡頭以及補光燈，手機支援 4G 連線，但Nokia 3210並非智能手機，內置只有 64MB 及 128MB ROM，不支援日常大家在智能手機上常用的 Apps 如WhatsApp等等，但據說就會透過雲端應用程式 Cloud Apps 的方式為用戶帶來新聞、天氣、影片、遊戲等等的應用操作。