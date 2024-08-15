Nokia 7380 5G復刻版流出？　設計師重新打造唇膏形概念手機

現時不少手機設計千篇一律，即使近年流行的摺機，都是書本形的Fold大摺或是鏡盒式的Flip細摺為主。Nokia想當年曾經推出過長條形的7280及7380，如唇膏般的棒狀經典設計顛覆手機界，成為當今最怪手機之一。網上有位設計師AndroidLeo將這款手機重新設計成概念機，融入現代科技及美學，不知Nokia會否考慮製成實物？

Nokia 7380是Nokia在2000年代初期推出的一款手機，奇特之處在於作為Nokia「時尚手機」系列的一部分。當年手機的主要用途仍然是打電話，因此Nokia 7380的棒狀設計和微小的鏡面屏幕並不突兀。除了聽音樂和拍攝當時已算高質的照片外，幾乎無法做其他事情，正好符合現今追求無干擾、極簡主義手機的需求。

設相機及耳機插孔

Nokia 7380 5G概念機採用了現代化的美學標準，使用了有趣的幾何形狀，例如梯形棱柱而非長方形，屏幕覆蓋整個表面。不過窄長的屏幕太小，無法進行像發短訊或瀏覽網頁操作，因此只能控制手機和運行針對該屏幕比例設計的應用程序。

這款概念手機的窄邊上還有一個隱藏的滑動式相機，相信足夠容納一個50MP或更高像素的相機鏡頭，還在屏幕配置了雙攝像頭，手機的便捷形狀使拍照和自拍變得輕鬆，而且更設有兩個耳機插孔可分享音樂。誰會想要購買這樣一款奇特但不實用的智能手機呢？

消息來源：Yanko Design

