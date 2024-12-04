熱門搜尋:
破地獄 天氣 大熊貓 DOUBLE COAST 機票優惠 新店關注組 行山路線 自助餐優惠 叱咤2024 二手樓 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
dadblk2 madblk2
返回
科技
2024-12-04 11:21:34

Nothing傳明年推出3款新機　Phone (3a) 晶片將轉會

分享：
有傳Nothing將於明年推出3部後繼手機。

有傳Nothing將於明年推出3部後繼手機。

adblk5

上星期有傳言Nothing將推出3款新智能手機，其中一款出現在Geekbench上，雖有說是Nothing Phone (3)，但GSMArena稱事實並非如此，反而很可能是Nothing Phone (3a)，未必是旗艦機型Nothing Phone (3)。

今年Nothing推出多部新色的Phone (2a)及Phone (2a) Plus，包括這一部夜光版。 首部以CMF品牌推出的CMF Phone，有望於明年推出新款。

轉用Snapdragon晶片

根據GSMArena報道，該手機型號為A059，應是Nothing Phone (3a)，因為它在IMEI資料庫中與 A059P一起被發現，「P」在Nothing的命名法中代表「plus」，因此會成為Nothing Phone (3a) Plus。第三台手機型號為A001，這可能是Nothing Phone (3)，但更有可能是CMF Phone 2。

Phone (3a)將使用Snapdragon 7s Gen 3晶片組，對於Nothing來說，這是一次有趣的供應商轉換，因為Nothing Phone (2a)採用的是聯發科技的天璣7200 Pro （MediaTek Dimensity 7200）。另一方面，Phone (2a) Plus搭載了天璣7350 Pro，因此可以期待 (3a) Plus在SoC方面也有小幅升級，據傳CMF Phone 2也將配備Snapdragon 7s Gen 3。

adblk6

推測它們都將搭載Android 15，Phone (2a)於今年3月發布，其後續產品可能會在未來兩至三個月內推出。今年Nothing沒有發布高階機種，但它確實表示最終會在2025年推出一部，令人拭目以待。

消息來源：GSMArena

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

全新會員積分獎賞計劃 打開App進入會員專區體驗升級功能

 
 