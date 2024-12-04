Nothing傳明年推出3款新機　Phone (3a) 晶片將轉會

上星期有傳言Nothing將推出3款新智能手機，其中一款出現在Geekbench上，雖有說是Nothing Phone (3)，但GSMArena稱事實並非如此，反而很可能是Nothing Phone (3a)，未必是旗艦機型Nothing Phone (3)。

轉用Snapdragon晶片

根據GSMArena報道，該手機型號為A059，應是Nothing Phone (3a)，因為它在IMEI資料庫中與 A059P一起被發現，「P」在Nothing的命名法中代表「plus」，因此會成為Nothing Phone (3a) Plus。第三台手機型號為A001，這可能是Nothing Phone (3)，但更有可能是CMF Phone 2。

Phone (3a)將使用Snapdragon 7s Gen 3晶片組，對於Nothing來說，這是一次有趣的供應商轉換，因為Nothing Phone (2a)採用的是聯發科技的天璣7200 Pro （MediaTek Dimensity 7200）。另一方面，Phone (2a) Plus搭載了天璣7350 Pro，因此可以期待 (3a) Plus在SoC方面也有小幅升級，據傳CMF Phone 2也將配備Snapdragon 7s Gen 3。