Nothing副線新品登場 CMF Phone 2 Pro智能手機 CMF Buds 2耳機平靚正

Nothing子品牌CMF發布全新產品，CMF Phone 2 Pro中價手機款卻集4鏡頭、輕薄及大芒優點，沿用上代模組化設計，增加配件更添玩味；CMF Buds 2耳機配備Dirac Opteo調音、降噪功能及空間音效，$400有找買得過。

Nothing旗下子品牌CMF今代的Phone 2 Pro，帶來相當多進步和驚喜。作為品牌最薄最輕手機，厚度僅7.8毫米，重量185克，白色以分段砂岩紋理背板，鋁合金相機環及不銹鋼螺絲，拿上手極有質感，防水性能提升至IP54並新增NFC功能。

6.77吋FHD+柔性AMOLED顯示屏，是CMF系列最大且最亮的螢幕，視覺效果極佳，呈現10.7億色彩，比上代更豐富。峰值亮度3000尼特，觸控採樣率達1000Hz，具備120Hz自適應刷新率，畫面流暢亮麗。