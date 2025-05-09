Nothing副線新品登場 CMF Phone 2 Pro智能手機 CMF Buds 2耳機平靚正

Nothing子品牌CMF發布全新產品，CMF Phone 2 Pro中價手機款卻集4鏡頭、輕薄及大芒優點，沿用上代模組化設計，增加配件更添玩味；CMF Buds 2耳機配備Dirac Opteo調音、降噪功能及空間音效，$400有找買得過。
Nothing旗下子品牌CMF今代的Phone 2 Pro，帶來相當多進步和驚喜。作為品牌最薄最輕手機，厚度僅7.8毫米，重量185克，白色以分段砂岩紋理背板，鋁合金相機環及不銹鋼螺絲，拿上手極有質感，防水性能提升至IP54並新增NFC功能。
6.77吋FHD+柔性AMOLED顯示屏，是CMF系列最大且最亮的螢幕，視覺效果極佳，呈現10.7億色彩，比上代更豐富。峰值亮度3000尼特，觸控採樣率達1000Hz，具備120Hz自適應刷新率，畫面流暢亮麗。
相機性能提升
機背3鏡擁有同級最大感光元件及AI影像引擎，包括5,000萬像素主鏡頭、20倍數碼變焦的長焦鏡頭及800萬像素超廣角鏡頭，另設1600萬像素前置鏡頭。搭載MediaTek Dimensity 7300 Pro 5G處理器，相比上代處理速度提升10%，亦支援自家AI功能Essential Space，5000mAh電池續航力可支持兩天使用。
CMF Phone 2 Pro保持模組化設計，但不像上代可換後蓋，新增通用保護套、可換式魚眼和微距鏡頭、錢包支架等配件，以螺絲組裝。CMF Phone 2 Pro設有8+256GB配置，有黑、白及橙3色，只售$2,199，優惠期入手送第一代CMF Buds及手機殼。
平玩降噪耳機
Buds 2耳機充電盒上沿用旋轉環設計，可惜卻刪去任何功能，略為敗筆。11mm PMI驅動器配備Dirac Opteo調音、48dB混合主動降噪及空間音效，亦有重低音模式，音色立體飽滿聆聽體驗不錯。共有13.5小時播放時間，連充電盒55小時，支援快充及IP55防水。提供深灰色、淺綠色及橙色，5月15日發售，售價$399。
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