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科技
2024-07-09 21:48:07

Nothing支線首部手機CMF Phone 1　同時推出第二代耳機、智能手錶

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CMF by Nothing推出首部智能手機Phone 1、第二代智能手錶CMF Watch Pro 2及耳機CMF Buds Pro 2。

CMF by Nothing推出首部智能手機Phone 1、第二代智能手錶CMF Watch Pro 2及耳機CMF Buds Pro 2。

鍾情英國品牌Nothing獨特個性及設計的話，子品牌CMF走更大眾化路線，同樣值得留意。今天CMF by Nothing宣布推出3款新產品，包括CMF Phone 1、CMF Watch Pro 2和CMF Buds Pro 2。全線產品獲iF及紅點設計大獎，型格年輕的外觀加上親民價錢，相當具吸引力。

CMF by Nothing一口氣推出3大新品，定位性價比高。

CMF by Nothing一口氣推出3大新品，定位性價比高。

CMF 3大新品

CMF Phone 1以中階手機為定位，但性能比同級機款過之而無不及，相機系統、顯示屏以及首創可換殼個人化設計相當突出。智能手錶CMF Watch Pro 2則有可更換錶圈錶帶設計、同級最佳性能及智慧功能，定價吸引。CMF Buds Pro 2耳機擁有雙驅動單元、LDAC技術、Hi-Res Audio Wireless認證、50 dB智能主動降噪等，亦有獨家充電盒智能旋鈕控制。

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中階手機CMF Phone 1配置不俗，只售$2299性價比很高。 CMF Phone 1有黑色、綠色、橙色及藍色可選，而且可以隨意將整個底殼更換。 CMF Phone 1配備Sony 50MP後置相機雙鏡頭。 CMF Phone 1與其他同級對手比較。

好玩換殼手機

CMF Phone 1手機最大特色為可以用螺絲批將底殼更換，有黑色、綠色、橙色及藍色可選，橙及藍色為素皮質感。機背的旋鈕可以裝上手機繩或支架，玩法如砌模型般有趣。

採用MediaTek Dimensity 7300 5G處理器，配備5000mAh容量電池，單次充電後持續使用長達兩天。6.67吋Super AMOLED顯示屏，備有120Hz自適應刷新率，峰值亮度為2000nits。配備Sony 50MP後置相機和專用的人像感測器，前置16MP自拍鏡頭。

內置Nothing OS 2.6，介面設計簡約，沒有多餘的app及系統軟件，小工具亦可按個人定制。8GB RAM連8GB合RAM Booster加256GB ROM配置，可插卡增加至2TB內存，基本日常使用沒大問題。建議零售價為$2299，比起同級對手的確很有競爭性。

CMF Watch Pro 2圓形錶面有多達100種可選擇。 CMF Watch Pro 2錶圈有平面及曲面設計，亦可以自行更換。 CMF Watch Pro 2配備1.32吋高解析度AMOLED常亮顯示屏。

智能手錶方變圓

CMF Watch Pro 2為品牌第二款智能手錶，上一代方形設計變成圓形是重大轉變。手錶有黑白橙藍4色，設計略有不同。前兩色錶圈為平面、後者則為曲面，全部可更換錶圈。配備1.32吋高解析度AMOLED常亮顯示屏，並提供超過100種錶面可自訂選項。

支持超過120種運動模式，亦有全天候的心率、血氧飽和度和壓力水平監測。用戶可以進行藍牙通話、控制音樂，並使用接收通知、控制相機和查看天氣等。具有IP68防水防塵等級，並擁有長達11天的電池續航，建議零售價為$579。

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CMF Buds Pro 2（左）及CMF Buds（右）外形沒有太大分別。 CMF Buds Pro 2充電盒左上方旋鈕可自定用法。 CMF Buds Pro 2配備雙驅動單元，降噪功能、電量等亦有提升。

耳機效能升級

CMF Buds Pro 2耳機來到第二代，外形沒有太大改變，有橙、黑、白及藍4種配色。設於耳機充電盒左上方的智能旋鈕可自定功能，包括控制聲音及各種設置。

配備雙驅動單元結合11mm低音驅動單元和6mm高音單元，支援LDAC技術、Hi-Res Audio Wireless認證和Dirac Opteo。提升至50 dB的先進混合主動降噪功能，總電池續航時間亦增至43小時，快速充電10分鐘即可播放7小時。

同上代一樣配備6個高清咪高峰，配備Clear Voice Technology 2.0和Wind-Noise Reduction 2.0技術，保持通話清晰。支援空間音訊及ChatGPT，防水防塵等級亦升至IP54，建議零售價為$499。

7月31日前購買CMF Phone 1送手機殼及手機掛帶等配件。

7月31日前購買CMF Phone 1送手機殼及手機掛帶等配件。

首購送手機殼配件

CMF Phone 1、CMF Watch Pro 2和CMF Buds Pro 2將在7月12日於連卡佛、1O1O、csl、豐澤及指定零售商發售。由即日起至7月31日，可享CMF Phone 1首購禮遇，包括可換式手機殼一個，價值$299，限定淺綠色或藍色。另有價值$199的CMF手機配件一個，可從煲劇支架、出行卡套或手機掛帶三選一。

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