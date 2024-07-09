Nothing支線首部手機CMF Phone 1　同時推出第二代耳機、智能手錶

CMF by Nothing推出首部智能手機Phone 1、第二代智能手錶CMF Watch Pro 2及耳機CMF Buds Pro 2。

鍾情英國品牌Nothing獨特個性及設計的話，子品牌CMF走更大眾化路線，同樣值得留意。今天CMF by Nothing宣布推出3款新產品，包括CMF Phone 1、CMF Watch Pro 2和CMF Buds Pro 2。全線產品獲iF及紅點設計大獎，型格年輕的外觀加上親民價錢，相當具吸引力。

CMF by Nothing一口氣推出3大新品，定位性價比高。

CMF 3大新品 CMF Phone 1以中階手機為定位，但性能比同級機款過之而無不及，相機系統、顯示屏以及首創可換殼個人化設計相當突出。智能手錶CMF Watch Pro 2則有可更換錶圈錶帶設計、同級最佳性能及智慧功能，定價吸引。CMF Buds Pro 2耳機擁有雙驅動單元、LDAC技術、Hi-Res Audio Wireless認證、50 dB智能主動降噪等，亦有獨家充電盒智能旋鈕控制。

好玩換殼手機 CMF Phone 1手機最大特色為可以用螺絲批將底殼更換，有黑色、綠色、橙色及藍色可選，橙及藍色為素皮質感。機背的旋鈕可以裝上手機繩或支架，玩法如砌模型般有趣。 採用MediaTek Dimensity 7300 5G處理器，配備5000mAh容量電池，單次充電後持續使用長達兩天。6.67吋Super AMOLED顯示屏，備有120Hz自適應刷新率，峰值亮度為2000nits。配備Sony 50MP後置相機和專用的人像感測器，前置16MP自拍鏡頭。 內置Nothing OS 2.6，介面設計簡約，沒有多餘的app及系統軟件，小工具亦可按個人定制。8GB RAM連8GB合RAM Booster加256GB ROM配置，可插卡增加至2TB內存，基本日常使用沒大問題。建議零售價為$2299，比起同級對手的確很有競爭性。

智能手錶方變圓 CMF Watch Pro 2為品牌第二款智能手錶，上一代方形設計變成圓形是重大轉變。手錶有黑白橙藍4色，設計略有不同。前兩色錶圈為平面、後者則為曲面，全部可更換錶圈。配備1.32吋高解析度AMOLED常亮顯示屏，並提供超過100種錶面可自訂選項。 支持超過120種運動模式，亦有全天候的心率、血氧飽和度和壓力水平監測。用戶可以進行藍牙通話、控制音樂，並使用接收通知、控制相機和查看天氣等。具有IP68防水防塵等級，並擁有長達11天的電池續航，建議零售價為$579。

耳機效能升級 CMF Buds Pro 2耳機來到第二代，外形沒有太大改變，有橙、黑、白及藍4種配色。設於耳機充電盒左上方的智能旋鈕可自定功能，包括控制聲音及各種設置。 配備雙驅動單元結合11mm低音驅動單元和6mm高音單元，支援LDAC技術、Hi-Res Audio Wireless認證和Dirac Opteo。提升至50 dB的先進混合主動降噪功能，總電池續航時間亦增至43小時，快速充電10分鐘即可播放7小時。 同上代一樣配備6個高清咪高峰，配備Clear Voice Technology 2.0和Wind-Noise Reduction 2.0技術，保持通話清晰。支援空間音訊及ChatGPT，防水防塵等級亦升至IP54，建議零售價為$499。

7月31日前購買CMF Phone 1送手機殼及手機掛帶等配件。