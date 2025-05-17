Nothing新機漲價八千幾起跳　進軍高端市場挑戰Apple

近日Nothing品牌CEO裴宇（Carl Pei）在訪談中透露了即將發布的Nothing Phone (3)的定價策略，新機起售價預計為800英鎊（折合約8,300港元），相比前代Phone (2)價格大幅上漲，同時性能也將迎來「飛躍式升級」。外媒分析指出，這一價格定位將使Nothing Phone (3)直接與Galaxy S25 Ultra等頂級旗艦機型競爭，標誌著Nothing正式進軍高端市場。

料可自訂Action Button

裴宇強調，Phone (3)將採用「優質材料」，外界猜測可能包括鈦金屬邊框或高級玻璃材質，進一步提升機身質感與耐用性。硬件方面，新機有望搭載 Snapdragon 8 Elite或天璣9400/9400+旗艦芯片，性能表現值得期待。

此外，Phone (3)可能引入類似iPhone的可自訂Action Button，並配備6.5吋AMOLED螢幕，而Pro版本則可能升級至6.7吋大螢幕，滿足不同用戶需求。