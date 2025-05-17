Nothing新機漲價八千幾起跳　進軍高端市場挑戰Apple

近日Nothing品牌CEO裴宇（Carl Pei）在訪談中透露了即將發布的Nothing Phone (3)的定價策略，新機起售價預計為800英鎊（折合約8,300港元），相比前代Phone (2)價格大幅上漲，同時性能也將迎來「飛躍式升級」。外媒分析指出，這一價格定位將使Nothing Phone (3)直接與Galaxy S25 Ultra等頂級旗艦機型競爭，標誌著Nothing正式進軍高端市場。
料可自訂Action Button
裴宇強調，Phone (3)將採用「優質材料」，外界猜測可能包括鈦金屬邊框或高級玻璃材質，進一步提升機身質感與耐用性。硬件方面，新機有望搭載 Snapdragon 8 Elite或天璣9400/9400+旗艦芯片，性能表現值得期待。
此外，Phone (3)可能引入類似iPhone的可自訂Action Button，並配備6.5吋AMOLED螢幕，而Pro版本則可能升級至6.7吋大螢幕，滿足不同用戶需求。
深度整合AI技術
軟件方面，Nothing Phone (3)預計預載基於Android 15的Nothing OS 3.0系統，並深度整合AI技術，提供更個性化的用戶體驗。據了解新系統可能對主介面進行全面革新，進一步強化Nothing品牌的極簡設計風格。
Nothing Phone (3)計劃於2025年第三季度（7月至9月）正式發布，延續品牌過往的夏季發布節奏。此次定價大幅提升，顯示Nothing希望以旗艦規格挑戰Samsung 、Apple等一線品牌，能否成功突圍，仍待市場驗證。
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