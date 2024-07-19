Nothing CMF Phone 1手機實試 首創換蓋設計玩味十足

CMF Phone 1機身纖巧輕薄，淺綠色外型亦討好。

英國品牌Nothing走另類路線突圍而出，定位更加大眾化的子品牌CMF by Nothing同樣破格。日前推出旗下首部智能手機CMF Phone 1，以趣味的DIY設計，加上$2,299合理定價，在中階手機界別帶來一股新鮮感。 DIY換蓋安裝配件 中階手機市場競爭越來越激烈，CMF Phone 1配置不錯，最吸睛是回歸「復古」，可換式後蓋設計反而令人眼前一亮。CMF Phone 1有黑色及淺綠色可選，本身帶湖水綠的淺綠色已很好看，卻可以換上藍色後蓋，更有趣味。手機殼附送一個迷你螺絲批，拆下後蓋螺絲即可更換，DIY過程簡單好玩。藍色後蓋為素皮製造，帶有皮革紋理。在後蓋的右下方有一個旋鈕，可以將支架、手機繩及出行卡套等配件套上，作不同色彩配搭，令手機不再沉悶。



延續簡約美學 CMF Phone 1配置MediaTek Dimensity 7300 5G處理器，日常使用絕對足夠應付。特別喜歡Nothing OS 2.6的標誌式點陣圖介面，獨特美學簡潔有型，亦可作個人化設定。機內沒內置多餘的app及軟件，雖然內存只得256GB，但也相當夠用。 配備5000mAh電池，在單次充電後持續使用長達兩天，唯一挑剔的是沒有快充，充電比較需時。配合RAM Booster技術總共提供高達16 GB RAM，可以自行選擇開啟與否，在省電與效能之間因應需要取捨。 性價比出色 相機系統為Sony 50MP後置相機和專用的人像感測器，散景自然不突兀。廣角鏡、遠攝鏡效果合格，當然不能與主打攝影的貴價手機相比。6.67英寸Super AMOLED顯示屏，在陽光下仍可清晰觀看，120Hz自適應刷新率，打機睇片效果也不俗。