Nothing Ear (Open) 開放式耳機登場：鈦金屬單元與8小時續航 香港即將上市

以耳機產品發家的科技新創公司 Nothing 又有新品推出,就是早前曾經短暫流出過的 Open Ear 開放式耳機 Nothing Ear(Open),其整體設計與同廠的藍牙耳機依然一致,採用大量透明元素,另外亦加入了不少技術讓它得以在近期競爭日強的開放式耳機產品中突圍。

配合應用程式

與之前的 Nothing 耳機一樣,Ear (open) 可與 Nothing X 應用程式配合使用。用戶可以通過應用程式調整和分享均衡器設定、自定義控制和更新固件。這款耳機還支援 Find My 網絡功能、低延遲遊戲模式,配合 Nothing 手機的話還可以用得到ChatGPT 的語音助手對話功能。

Ear (open) 單次充電可提供 8 小時的播放時間,配合充電盒可延長至 30 小時,但值得留意的是,今次 Ear(Open) 僅支援 USB-C 有線充電,並不支援 Nothing Ear 一般的 Qi 無線充電。