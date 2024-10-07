Nothing Ear (open)首推開放式耳機　標誌性透明Y2K設計

最近不少品牌都輪流推出開放式耳機，Nothing的最新產品Ear (open)，亦是品牌首款開放式可穿戴立體聲耳機。貫徹Nothing型格透明設計，加上靚音質及舒適性，開放式耳機選擇又多一個。

開放式聲音技術

Ear (open) 忠於Nothing的設計理念，耳機同樣維持透明外觀，長形機身及紅白點設計跟現有產品相似，搶眼有型。耳掛採用全白色矽膠製作，親膚順滑，銀色的電池位於末端，可作三點平衡不易跌下。每邊耳機僅重8.1克，戴上耳相當輕巧舒服。

長條藥丸形的透明充電盒，厚度僅19毫米，同樣有招牌的凹位，長形易於攜帶。單次充電下可播放8小時，搭配充電盒可達30小時，10分鐘快速充電可提供2小時聆聽時間。