Nothing Ear (open)首推開放式耳機　標誌性透明Y2K設計

最近不少品牌都輪流推出開放式耳機，Nothing的最新產品Ear (open)，亦是品牌首款開放式可穿戴立體聲耳機。貫徹Nothing型格透明設計，加上靚音質及舒適性，開放式耳機選擇又多一個。
開放式聲音技術
Ear (open) 忠於Nothing的設計理念，耳機同樣維持透明外觀，長形機身及紅白點設計跟現有產品相似，搶眼有型。耳掛採用全白色矽膠製作，親膚順滑，銀色的電池位於末端，可作三點平衡不易跌下。每邊耳機僅重8.1克，戴上耳相當輕巧舒服。
長條藥丸形的透明充電盒，厚度僅19毫米，同樣有招牌的凹位，長形易於攜帶。單次充電下可播放8小時，搭配充電盒可達30小時，10分鐘快速充電可提供2小時聆聽時間。
音色合格不漏音
Ear (open) 以50度傾斜佩戴上耳，開放式聲音技術配備了聲音密封系統和定向揚聲器，設有前出及後出音孔，減低聲音洩漏，正常音量下旁人聽不到漏音。內置定製振膜減少失真，而鈦塗層則重現清晰高音。階梯式14.2 mm驅動單元則將揚聲器物理上移近耳朵，自動低音增強算法可提供豐富的低音體驗。
試聽流行曲人聲及樂器平衡，音色細緻立體，不過因為不夠貼耳，要調大一點音量才夠清楚。手指按壓控制亦靈敏方便，可自訂常用功能如跳下首歌或暫停等，另亦有內建清晰語音技術、雙重連線、低延遲模式及IP54防水等功能。
Nothing Ear (open) 現已發售，只有白色，建議零售價$1199。