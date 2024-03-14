Nothing Phone (2a)｜全新手機價錢親民　平玩透明發光機身

以透明手機作招徠的智能電話品牌 Nothing，於3月5日全球發布會推出新智能手機 Phone (2a) ，現已正式在香港發售。定位介乎旗艦級 Phone (2) 的低配版和 Phone (1) 的後繼機，配上全新設計、晶片及更佳性能，定價只售 2,599 港元起，打入中階手機市場。

Nothing 手機｜招牌設計變簡約

Nothing Phone (2a) 採用90°⼀體式外殼，透明機背物料由玻璃改為塑膠，雖然更加輕身，但手感卻不及玻璃厚實。沿用標誌性的 Glyph Interface，省略成三條LED燈帶，可透過燈光和聲音模式作顯示，共有15種用途，並有新加入的 Glyph Timer 和 Glyph Progress功能。

Phone (2a) 的雙後置鏡頭改為並排，設於機身上半中央，跟以往兩代直排方式完全不同，配備由 Nothing TrueLens 引擎驅動的 5,000 萬像素鏡頭，但不支援 4K @ 60fps影片拍攝。前置自拍鏡頭則與 Phone (2) 相同，達 3,200 萬像素，比 Phone (1) 的感光度高出 27%。

跟 Phone (2) 一樣配備6.7吋AMOLED屏幕，最高刷新率120Hz，峰值亮度為 1,300 尼特。值得一提是Phone (2a) 為同系列中邊框最薄，螢幕四邊的邊框尺寸僅為 2.1 毫米，螢幕佔比接近92%，看起來更寬闊。

