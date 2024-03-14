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科技
2024-03-14 18:03:41

Nothing Phone (2a)｜全新手機價錢親民　平玩透明發光機身

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Nothing 手機｜Nothing Phone (2a) 正式於香港發售，以2,599港元價位為賣點。

Nothing 手機｜Nothing Phone (2a) 正式於香港發售，以2,599港元價位為賣點。

以透明手機作招徠的智能電話品牌 Nothing，於3月5日全球發布會推出新智能手機 Phone (2a) ，現已正式在香港發售。定位介乎旗艦級 Phone (2) 的低配版和 Phone (1) 的後繼機，配上全新設計、晶片及更佳性能，定價只售 2,599 港元起，打入中階手機市場。
 

Nothing 手機｜沿用標誌性的透明機背及 Glyph Interface 設計，但變得更簡約。 Nothing 手機｜三條LED燈帶可根據不同用途如影相、聽歌等，作不同閃燈方式。（相片來源：官方網站） Nothing 手機｜橫向並排雙鏡頭甚為罕見，配備 5,000 萬像素主鏡頭及廣角鏡頭。（相片來源：官方網站） Nothing 手機｜與 Google 共同開發的 Ultra XDR 技術演算法，以 RAW 格式捕獲不同曝光等級的八幀畫幅，將亮度調整最多五倍。（相片來源：官方網站） Nothing 手機｜人工智能演算法可作人面及動物偵測，並將像素提高，令相片更為細緻。（相片來源：官方網站）

Nothing 手機｜招牌設計變簡約

Nothing Phone (2a) 採用90°⼀體式外殼，透明機背物料由玻璃改為塑膠，雖然更加輕身，但手感卻不及玻璃厚實。沿用標誌性的 Glyph Interface，省略成三條LED燈帶，可透過燈光和聲音模式作顯示，共有15種用途，並有新加入的 Glyph Timer 和 Glyph Progress功能。

Phone (2a) 的雙後置鏡頭改為並排，設於機身上半中央，跟以往兩代直排方式完全不同，配備由 Nothing TrueLens 引擎驅動的 5,000 萬像素鏡頭，但不支援 4K @ 60fps影片拍攝。前置自拍鏡頭則與 Phone (2) 相同，達 3,200 萬像素，比 Phone (1) 的感光度高出 27%。

跟 Phone (2) 一樣配備6.7吋AMOLED屏幕，最高刷新率120Hz，峰值亮度為 1,300 尼特。值得一提是Phone (2a) 為同系列中邊框最薄，螢幕四邊的邊框尺寸僅為 2.1 毫米，螢幕佔比接近92%，看起來更寬闊。
 

Nothing 手機｜Nothing 採用與 MediaTek 獨家聯合設計的天璣 7200 Pro 處理器，8 核心晶片搭配採用可擴大至 20 GB RAM 的 RAM Booster 技術，速度高達 2.8 GHz。 Nothing 手機｜Nothing OS 2.5可在介面使用各種 Widget及顯示動畫，亦能自行設計個人化主螢幕桌布。 Nothing 手機｜Phone (2a) 電池容量有 5,000 mAH，可用足兩天不用充電。（相片來源：官方網站）

Nothing 手機｜新晶片大電池

Nothing 採用天璣 7200 Pro 處理器及台積電最新的第二代 4nm 電晶片組，雖然不及 Phone (2) 的高通 Snapdragon 8+ Gen 1，但亦有多項技術及效能，保持手機速度、流暢度及降低耗電量。最新的作業系統 Nothing OS 2.5，預載Android 14，加入更多 Widget 及工具。

Phone (2a) 電池容量亦是 Nothing 手機中最大，達5,000 mAH，完全充電可用足兩天。在充電和放電時的溫度也比上代降低 13%，有助延⻑使用壽命。同時支援 45W 快速充電，充電 20 分鐘即可提供 50% 的電量。

Nothing Phone (2a) 現於連卡佛、1O1O、csl、豐澤Fortress及各大零售商發售，共有黑白兩色，8GB + 128 GB售 2,599 港元，12GB + 256GB售 2,999 港元。
 

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