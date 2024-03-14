Nothing Phone (2a)｜全新手機價錢親民　平玩透明發光機身

以透明手機作招徠的智能電話品牌 Nothing，於3月5日全球發布會推出新智能手機 Phone (2a) ，現已正式在香港發售。定位介乎旗艦級 Phone (2) 的低配版和 Phone (1) 的後繼機，配上全新設計、晶片及更佳性能，定價只售 2,599 港元起，打入中階手機市場。
Nothing 手機｜招牌設計變簡約
Nothing Phone (2a) 採用90°⼀體式外殼，透明機背物料由玻璃改為塑膠，雖然更加輕身，但手感卻不及玻璃厚實。沿用標誌性的 Glyph Interface，省略成三條LED燈帶，可透過燈光和聲音模式作顯示，共有15種用途，並有新加入的 Glyph Timer 和 Glyph Progress功能。
Phone (2a) 的雙後置鏡頭改為並排，設於機身上半中央，跟以往兩代直排方式完全不同，配備由 Nothing TrueLens 引擎驅動的 5,000 萬像素鏡頭，但不支援 4K @ 60fps影片拍攝。前置自拍鏡頭則與 Phone (2) 相同，達 3,200 萬像素，比 Phone (1) 的感光度高出 27%。
跟 Phone (2) 一樣配備6.7吋AMOLED屏幕，最高刷新率120Hz，峰值亮度為 1,300 尼特。值得一提是Phone (2a) 為同系列中邊框最薄，螢幕四邊的邊框尺寸僅為 2.1 毫米，螢幕佔比接近92%，看起來更寬闊。
Nothing 手機｜新晶片大電池
Nothing 採用天璣 7200 Pro 處理器及台積電最新的第二代 4nm 電晶片組，雖然不及 Phone (2) 的高通 Snapdragon 8+ Gen 1，但亦有多項技術及效能，保持手機速度、流暢度及降低耗電量。最新的作業系統 Nothing OS 2.5，預載Android 14，加入更多 Widget 及工具。
Phone (2a) 電池容量亦是 Nothing 手機中最大，達5,000 mAH，完全充電可用足兩天。在充電和放電時的溫度也比上代降低 13%，有助延⻑使用壽命。同時支援 45W 快速充電，充電 20 分鐘即可提供 50% 的電量。
Nothing Phone (2a) 現於連卡佛、1O1O、csl、豐澤Fortress及各大零售商發售，共有黑白兩色，8GB + 128 GB售 2,599 港元，12GB + 256GB售 2,999 港元。