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科技
2024-09-13 04:30:25
日報

Nothing Phone (2a) Plus進階上場 金屬色更科幻 升級50MP自拍鏡

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英國品牌Nothing手機以簡約科技風格，加上親民定價，殺出一條新血路。新出的Phone (2a) Plus為小改款，增強性能、相機和設計。搭載全球獨家的MediaTek 7350 Pro 5G處理器，新增50 MP前置相機鏡頭，更加值得入手。

金屬銀色外殼

Nothing Phone (2a) Plus跟上代外形及屏幕亦沒有變動，新增金屬感的灰色和新的黑色兩種配色。前者肉眼看近似銀色，機械質感加上電路版設計相當吸睛，黑色則更加深沉，機側用上光滑霧面邊框很有手感，只略嫌表面容易沾塵。手機背面保留了標誌性的Glyph介面，可作不同的閃動通知。

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搭載全球獨家的MediaTek Dimensity 7350 Pro 5G 處理器，運行速度高達3.0 GHz，CPU速度比上代快近10%。配合RAM Booster擴充後記憶體可達20GB，安兔兔跑分為805,721，日常應用的多任務處理、打機都相當流暢。

Phone (2a) Plus電池容量一樣為5,000 mAh，但支援50W快充，可在20分鐘內充滿電量，速度快近10%，實測正常使用真的可以一兩天不用充電。

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升級50MP自拍相機

Nothing首次將前後3鏡頭升級成50 MP，Phone (2a) Plus的自拍相機有HDR照片捕捉及4K 30 FPS影片拍攝。50MP主鏡光圈為f/1.88，支持光學防震、電子防震及動作模式，50 MP超廣角鏡視野達114º。TrueLens Engine與AI鮮明模式以及與Google共同開發的Ultra XDR功能，令相片色彩細節豐富，光亮清晰，試拍相當有驚喜。其他功能還有Motion Capture動作拍攝、夜間模式和AI人像優化。

介面簡潔實用

內置Android 14及Nothing OS 2.6，增加更多小工具。自家開發的新聞報道小工具，以AI精選每日新聞，並由Nothing首席財務官Tim Holbrow朗讀。有娛樂、綜合、健康等8個新聞類別，每天早上更新，不過只支援英文。Nothing已在手機整合ChatGPT，可惜香港未能使用。Nothing Phone (2a) Plus現已在指定零售商發售，建議零售價$3,299。查詢：3183 0168

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