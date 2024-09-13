Nothing Phone (2a) Plus進階上場 金屬色更科幻 升級50MP自拍鏡

英國品牌Nothing手機以簡約科技風格，加上親民定價，殺出一條新血路。新出的Phone (2a) Plus為小改款，增強性能、相機和設計。搭載全球獨家的MediaTek 7350 Pro 5G處理器，新增50 MP前置相機鏡頭，更加值得入手。

金屬銀色外殼

Nothing Phone (2a) Plus跟上代外形及屏幕亦沒有變動，新增金屬感的灰色和新的黑色兩種配色。前者肉眼看近似銀色，機械質感加上電路版設計相當吸睛，黑色則更加深沉，機側用上光滑霧面邊框很有手感，只略嫌表面容易沾塵。手機背面保留了標誌性的Glyph介面，可作不同的閃動通知。