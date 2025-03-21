Nothing Phone (3a) 中階手機升級上市 平玩個人化AI功能

Nothing Phone(3a)系列正式登場，沿用科技感十足的設計，全方位體驗皆升級，包括相機系統及處理器。今代除了著重拍攝外，Nothing OS更推出一項創新功能Essential Space，以AI協助用戶生活。 Nothing Phone(3a)系列配備了Snapdragon 7s Gen 3移動平台，並由Nothing OS加速，使用上更加順暢快速。手機在處理AI任務方面比上代提升了92%，新增的Essential Space更是一個獨特而實用的AI功能，提醒用戶生活上要處理的事務。

全新AI助理功能 Essential Space專門用於記錄筆記、想法和靈感，並以AI分析內容再作出相應的提示。手機右側全新Essential Key，只需一按即進入錄音模式，以語音將內容錄下，手機即會自動發送到Essential Space，透過AI讀取內容並生成各種提示。 實試記錄「前往東京旅遊」，手機會提示要查詢機票、預約酒店及決定行程等提示；較簡單的「購買雜貨」，就會產生待辦清單。另外長按Essential Key還可直接錄製語音筆記，雙擊則直接進入Essential Space，查看所有已保存的內容。 Essential Space仍屬早期體驗版本，Phone(3a)或Phone (3a)Pro的用戶均可使用。未來幾個月內將會推出更多新功能，如利用相機及相薄的Camera Capture和Smart Collections，會議錄音及摘要Focused等等。



全新Nothing OS 今代改良的Nothing OS 3.1在Nothing Gallery、相機和天氣應用程式也進行了更新，設定可以個人化，例如利用單色主題來減少螢幕干擾，隱藏應用程式標籤令主螢幕更簡潔等。系列更提供6年的更新支持，包括3年的Android更新和6年的安全更新，令手機使用壽命更長。 Phone(3a)有8+128GB 12+256GB兩款配置，有黑、白及256GB專屬的藍色，現已上市，售價分別為$2,599及$2,999。

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