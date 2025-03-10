Nothing Phone (3a)系列手機香港發布　價錢$2599起、相機及AI升級

Nothing Phone (3a)及Phone (3a) Pro於香港登場。

英國品牌Nothing以獨特設計美學為賣點，今年新產品頭炮為Nothing Phone (3a)及Phone (3a) Pro，中階手機價位$2599起，但有自家的Glyph燈效機背和透明設計、顯示屏升級、全新三鏡頭模組、由MediaTek轉會Snapdragon處理器，以及Nothing OS的Essential Space AI功能，甚有驚喜。

內外配置提升 Nothing Phone (3a)及Phone (3a) Pro以Phone (2a)為藍本，配備升級的玻璃背板，手感更佳，防水程度亦提升至IP64等級，並實現了Nothing手機迄今為止最低的碳足跡，二氧化碳排放量僅 51.3公斤。Phone (3a) 和 Phone (3a) Pro顯示屏同為6.77吋，峰值亮度更提升至3000尼特。 今代由以往的MediaTek晶片，改用Snapdragon 7s Gen 3移動平台，處理器比Phone (2a)快了33%，而Qualcomm Adreno GPU的圖形性能提升了11%，亦支援Snapdragon Elite Gaming指定功能。實體和虛擬記憶體可提供高達20GB的記憶體，增大了的4,500mm²蒸汽冷卻系統可將溫度降低，配備5000mAh電池，並升級50W快速充電。

相機升級人像效果更佳 兩機最大分別是鏡頭，由TrueLens Engine 3.0驅動，結合演算法、AI處理和多幀技術。Nothing Phone (3a)配備Samsung共同研發的50MP主鏡頭、50MP遠攝相機，可作兩倍光學變焦、4倍無損變焦及30倍的AI超級變焦，另有超廣角鏡頭及32MP前置相機。 Phone (3a) Pro則有1/1.9吋Sony LYTIA 600感測器潛望鏡頭，3倍光學變焦、6倍無損變焦及60倍的AI超級變焦。主鏡頭為50MP Samsung GNJ，提供43%更快的自動對焦速度和兩倍的像素採光量，另亦有120度超廣角相機及升級50MP前置相機。簡單試相，人像攝影出色，遠焦成像亦不錯，留待真正試機才再進行測試。

新增Essential Space功能 Essential Space為一個以AI驅動的中心，可用於記錄筆記、想法和靈感，如第二大腦一樣。特別在機身右側增設Essential Key，一按即可捕捉並將內容發送到Essential Space，例如錄製語音筆記等。現時只屬早期體驗版本，未來幾個月內推出的功能，如Camera Capture、Smart Collections、Focused Search和Flip to Record。

Nothing Phone (3a)系列售價一覽。

價錢及發售日一覽 Nothing Phone (3a)將在3月11日於連卡佛、1O1O、csl、豐澤及指定零售商發售。Phone (3a) 有黑白及256GB限定的藍色，8+128GB售價$2599、 12+256GB售價$2999；Phone (3a) Pro只設12+256GB版本，有黑及灰色，3月25日才發售，價錢為$3999。 推出首購禮遇，由即日起至3月24日， 購買Nothing Phone (3a) 可享透明手機保護套、Nothing 斜孭袋及CMF Buds Pro 2。購買Nothing Phone (3a) Pro送透明手機保護套、斜孭袋及CMF Watch Pro 2。