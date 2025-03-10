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科技
2025-03-10 22:45:25

Nothing Phone (3a)系列手機香港發布　價錢$2599起、相機及AI升級

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Nothing Phone (3a)及Phone (3a) Pro於香港登場。

Nothing Phone (3a)及Phone (3a) Pro於香港登場。

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英國品牌Nothing以獨特設計美學為賣點，今年新產品頭炮為Nothing Phone (3a)及Phone (3a) Pro，中階手機價位$2599起，但有自家的Glyph燈效機背和透明設計、顯示屏升級、全新三鏡頭模組、由MediaTek轉會Snapdragon處理器，以及Nothing OS的Essential Space AI功能，甚有驚喜。

Nothing Phone (3a) Pro相機模組變成圓形，並有三鏡配置。 Nothing Phone (3a) 設計跟上代相似，新增藍色最吸引。 Nothing Phone (3a) 相機升級，並繼續有標誌性的Glyph燈效。 Nothing Phone (3a) 沿用透明機身和以地鐵線為靈感的紋路。 Nothing Phone (3a) Pro的6.77吋屏幕有120Hz自適應刷新率及峰值亮度3000尼特。

內外配置提升

Nothing Phone (3a)及Phone (3a) Pro以Phone (2a)為藍本，配備升級的玻璃背板，手感更佳，防水程度亦提升至IP64等級，並實現了Nothing手機迄今為止最低的碳足跡，二氧化碳排放量僅 51.3公斤。Phone (3a) 和 Phone (3a) Pro顯示屏同為6.77吋，峰值亮度更提升至3000尼特。

今代由以往的MediaTek晶片，改用Snapdragon 7s Gen 3移動平台，處理器比Phone (2a)快了33%，而Qualcomm Adreno GPU的圖形性能提升了11%，亦支援Snapdragon Elite Gaming指定功能。實體和虛擬記憶體可提供高達20GB的記憶體，增大了的4,500mm²蒸汽冷卻系統可將溫度降低，配備5000mAh電池，並升級50W快速充電。

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Nothing Phone (3a) 及Pro的相機效能比上代更好。 Nothing Phone (3a) Pro有50MP Sony潛望鏡頭、50MP Samsung主鏡及廣角鏡。 試用Nothing Phone (3a) Pro影人像相當銳利。 Nothing Phone (3a) Pro 24mm焦距試相。 Nothing Phone (3a) Pro 50mm焦距試相。 Nothing Phone (3a) Pro長焦試相。

相機升級人像效果更佳

兩機最大分別是鏡頭，由TrueLens Engine 3.0驅動，結合演算法、AI處理和多幀技術。Nothing Phone (3a)配備Samsung共同研發的50MP主鏡頭、50MP遠攝相機，可作兩倍光學變焦、4倍無損變焦及30倍的AI超級變焦，另有超廣角鏡頭及32MP前置相機。

Phone (3a) Pro則有1/1.9吋Sony LYTIA 600感測器潛望鏡頭，3倍光學變焦、6倍無損變焦及60倍的AI超級變焦。主鏡頭為50MP Samsung GNJ，提供43%更快的自動對焦速度和兩倍的像素採光量，另亦有120度超廣角相機及升級50MP前置相機。簡單試相，人像攝影出色，遠焦成像亦不錯，留待真正試機才再進行測試。

Nothing Phone (3a)系列設有Essential Space功能。 Nothing Phone (3a)機側的Essential Key。

新增Essential Space功能

Essential Space為一個以AI驅動的中心，可用於記錄筆記、想法和靈感，如第二大腦一樣。特別在機身右側增設Essential Key，一按即可捕捉並將內容發送到Essential Space，例如錄製語音筆記等。現時只屬早期體驗版本，未來幾個月內推出的功能，如Camera Capture、Smart Collections、Focused Search和Flip to Record。

 

Nothing Phone (3a)系列售價一覽。

Nothing Phone (3a)系列售價一覽。

價錢及發售日一覽

Nothing Phone (3a)將在3月11日於連卡佛、1O1O、csl、豐澤及指定零售商發售。Phone (3a) 有黑白及256GB限定的藍色，8+128GB售價$2599、 12+256GB售價$2999；Phone (3a) Pro只設12+256GB版本，有黑及灰色，3月25日才發售，價錢為$3999。

推出首購禮遇，由即日起至3月24日， 購買Nothing Phone (3a) 可享透明手機保護套、Nothing 斜孭袋及CMF Buds Pro 2。購買Nothing Phone (3a) Pro送透明手機保護套、斜孭袋及CMF Watch Pro 2。

 

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