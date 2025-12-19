Nothing Phone (3a) Lite手機實試 $1999有實用AI功能 50MP鏡頭配置

Phone (3a) Lite白色透明風格 一看就知是Nothing品牌。

英國品牌Nothing發布中階智能手機Phone (3a) Lite，以親民價$1,999為賣點，保留不少高階手機功能，包括獨家Essential Space AI工具、旗艦級屏幕及3鏡配置等，為更多用家體驗Nothing的獨特工業風格。 招牌透明設計 Phone (3a) Lite雖然為中階手機，但仍然有齊Nothing經典設計及美學，沿用標誌性的黑白透明玻璃設計，不過今次工業風減弱，外觀變得更加簡約。招牌的Glyph燈效被「閹割」，由以往搶眼的燈條，縮細變成機身角落一粒小小的LED燈，用途包括支援「Flip to Glyph翻轉靜音」、「Essential通知」、相機倒數以及可自訂的來電與聯絡人燈光序列等功能。 6.77吋柔性AMOLED螢幕規格不錯，峰值HDR亮度高達3,000nits，具備FHD+解像度、120Hz自適應刷新率，視覺效果清晰亮麗，畫面亦流暢順滑。

3鏡頭AI相機 這款中階手機有3鏡頭配置，堅持使用細小的鏡頭模組，在設計愈見相似的手機市場帶來新鮮感。5,000萬像素主鏡頭搭載與旗艦Phone(3)同級的TrueLens Engine 4.0影像處理器，以及1/1.57吋Samsung影像感測器，實試拍攝效能不錯，夜間拍攝都有一定清晰度，但AI美化效果頗重。 另外兩個8MP廣角及2MP微距鏡則較普通，配備Ultra XDR相片、人像模式、自動色調、夜間模式、微距模式及動態捕捉功能，亦有齊招牌特色濾鏡，包括黑白菲林、光柵印刷效果等。



招牌AI整理功能 搭載Nothing OS 3.5，可用機側的Essential Key與Essential Space AI工具，一按錄音或截圖，整理筆記、創意及媒體內容。採用MediaTek Dimensity 7300 Pro處理器，一般使用速度可接受。電池容量為5,000mAh大容量電池，支援33W快速充電及5W反向有線充電功能，續航力不錯。 Nothing Phone (3a) Lite即日起有售，8GB+256GB配置，售價$1,999，作為後備機或小童長者機都是不錯的選擇。

查詢：3183 0168