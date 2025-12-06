熱門搜尋:
大埔宏福苑五級火 立法會選舉2025 網上熱話 聖誕2025 高市早苗 新店關注組 深圳好去處 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
科技
2025-12-06 10:00:00

Nothing Phone (3a) Lite正式登場　$1999透明設計中階手機

分享：
Nothing Phone (3a) Lite港版今日正式發布，備有黑白兩色。

Nothing Phone (3a) Lite港版今日正式發布，備有黑白兩色。

Nothing發布全新智慧型手機Phone (3a) Lite，今次以親民價$1999為賣點，為更多用家可體驗Nothing的獨特風格。

Nothing Phone (3a) Lite延續品牌的透明設計及工業風格。 Glyph燈效由條狀變成一粒LED燈。

招牌透明設計

Phone (3a) Lite重新詮釋Nothing經典的透明設計，採用玻璃包覆，融合經典的工業風及科幻玩味，備有經典白與黑兩色，並配備IP54防塵防水能力。不過招牌的Glyph燈效縮細變成機身角落一粒LED燈，支援「Flip to Glyph翻轉靜音」、「Essential通知」、相機倒數以及可自訂的來電與聯絡人燈光序列等功能。6.77吋柔性AMOLED螢幕規格亦不差，峰值HDR亮度高達3000 nits，具備FHD+解像度、120Hz自適應刷新率。

adblk5
Nothing Phone (3a) Lite備有3鏡配置。

Nothing Phone (3a) Lite備有3鏡配置。

三鏡頭系統

Nothing Phone (3a) Lite雖然為二千有找的中階手機，但都有3鏡配置，包括5000萬像素主鏡頭，搭載與旗艦Nothing Phone (3) 同級的TrueLens Engine 4.0影像處理，以及1/1.57吋Samsung影像感測器，拍攝效能不俗。配備Ultra XDR相片、人像模式、自動色調、夜間模式、微距模式及動態捕捉功能。

Nothing Phone (3a) Lite搭載Nothing OS 3.5。 Nothing Phone (3a) Lite採用MediaTek Dimensity 7300 Pro處理器。 Nothing Phone (3a) Lite機側備有獨家Essential Key按鍵。

簡約AI體驗

採用Android 15驅動，搭載Nothing OS 3.5，提供3年主要的Android系統更新及6年的安全修補，Nothing OS 4.0預計將於2026年初推送至Phone (3a) Lite。另外亦搭載品牌高階手機都有的Essential Key與Essential Space AI工具，捕捉與整理筆記、創意及媒體內容。

採用MediaTek Dimensity 7300 Pro處理器，8GB實體記憶體及最高8GB虛擬記憶體，透過microSD卡可擴充至最高2TB儲存空間，電池容量為5000 mAh大容量電池，並支援33W快速充電及5W反向有線充電功能。

Nothing Phone (3a) Lite即日起可於連卡佛、1O1O、csl、豐澤及指定零售商購買，8GB+256GB一款配置，售價$1999。

ADVERTISEMENT

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

ad

 
 
 
 
 
 