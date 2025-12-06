Nothing Phone (3a) Lite正式登場　$1999透明設計中階手機

Nothing發布全新智慧型手機Phone (3a) Lite，今次以親民價$1999為賣點，為更多用家可體驗Nothing的獨特風格。

Phone (3a) Lite重新詮釋Nothing經典的透明設計，採用玻璃包覆，融合經典的工業風及科幻玩味，備有經典白與黑兩色，並配備IP54防塵防水能力。不過招牌的Glyph燈效縮細變成機身角落一粒LED燈，支援「Flip to Glyph翻轉靜音」、「Essential通知」、相機倒數以及可自訂的來電與聯絡人燈光序列等功能。6.77吋柔性AMOLED螢幕規格亦不差，峰值HDR亮度高達3000 nits，具備FHD+解像度、120Hz自適應刷新率。

Nothing Phone (3a) Lite雖然為二千有找的中階手機，但都有3鏡配置，包括5000萬像素主鏡頭，搭載與旗艦Nothing Phone (3) 同級的TrueLens Engine 4.0影像處理，以及1/1.57吋Samsung影像感測器，拍攝效能不俗。配備Ultra XDR相片、人像模式、自動色調、夜間模式、微距模式及動態捕捉功能。

簡約AI體驗

採用Android 15驅動，搭載Nothing OS 3.5，提供3年主要的Android系統更新及6年的安全修補，Nothing OS 4.0預計將於2026年初推送至Phone (3a) Lite。另外亦搭載品牌高階手機都有的Essential Key與Essential Space AI工具，捕捉與整理筆記、創意及媒體內容。

採用MediaTek Dimensity 7300 Pro處理器，8GB實體記憶體及最高8GB虛擬記憶體，透過microSD卡可擴充至最高2TB儲存空間，電池容量為5000 mAh大容量電池，並支援33W快速充電及5W反向有線充電功能。

Nothing Phone (3a) Lite即日起可於連卡佛、1O1O、csl、豐澤及指定零售商購買，8GB+256GB一款配置，售價$1999。