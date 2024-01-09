nova 12 Pro實測 華為中階手機搶先試玩

華為繼於去年8月底推出支援5G的 Mate 60 系列後，於近期再推出中階手機 5G nova 12 系列，而配備全新 Kirin 8000 處理器的 nova 12 Pro 水貨機近日正式到香港，搶先試玩時實測nova 12 Pro的規格、鏡鏡頭攝影等功能！
外型上，華為 nova 12 Pro 延續了歷代的 nova 手機設計，正面採用6.76 吋 2776 x 1224 120Hz OLED 螢幕，屏幕兩側的中框由於採用幼邊框設計及修長的機身設計。至於今次試玩是全新的12號色，機背採用了獨特的紋理及磨砂工藝設計，左上方設有三鏡的模組，而中下方將設有雷射效果的”nova”標誌。
nova 12 Pro規格 支援4K影片拍攝
nova 12 Pro屏幕上方的開孔內搭載了6000 萬像超廣角鏡 + 800萬人像鏡，組成 2+2 前後攝像組合，並支援4K影片拍攝，拍攝時能自然虛化背景，配合XD Portrait人像引擎，即使是日常自拍或是妝容特寫，都能清晰細膩的細節。機身右側設有音量鍵及電源鍵，於機身底部設有 Type-C 充電接口、揚聲器及 SIM 卡槽。不過SIM 卡槽只提供雙SIM卡，並不支援NM Card 擴充。與華為的Mate 60 系列一樣，於系統介面上不會顯示5G的訊號，但下載速度是真正的5G。
nova 12 Pro 於軟件上搭載 HarmonyOS 4.0，512GB 版本扣除 HarmonyOS 4.0 系統後，用戶仍有約488GB 空間可使用，以中階手機來講算是相當足夠。
nova 12 Pro跑分成績 符合中階手機水平
nova 12 Pro用戶可自行選擇智能、高及低解像度及自行選擇智能、120Hz及60Hz的屏幕更新率。華為 nova12 Pro 國行版是支援衛星通訊功能，不過與 P60 系列一樣，只支援衛星收發短訊，而不像 nova 12 Ultra 支援衛星通話功能。
至於規格方面，nova 12 Pro 配備 Kirin 8000 5G 處理器，內設12GB RAM + 512GB ROM，電池容量為4,600mAh(支援 100W HUAWEI SuperCharge) ，以效能來講大家不用懷疑。配備 Kirin 8000 5G 處理器的 nova 12 Pro 於各項跑分應用成績，符合中階手機的水平。
nova 12 Pro雙鏡頭功能
華為 nova 12 Pro 搭載了強勁的雙鏡頭，分別是搭載5,000萬像 F1.4-4.0 可調光圈主鏡 + 800萬像超廣角微距鏡頭 ，主鏡採用RYYB超感光濾色陣並支援QPD 全像素精準對焦技術。拍攝介面與華為旗艦手機相似，同樣設有夜景、人像、大光圈、超級微距及專業模式等供用家選項。
至於光圈拍攝方面，P60 Pro 內置兩種大光圈模式，分別為虛擬光圈與物理光圈。物理光圈能夠從f/1.4調整至f/4.0，用戶調整物理光圈時，主鏡像頭上的鏡頭也會自動調整。
▼nova 12 Pro 的相機拍攝效果▼
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