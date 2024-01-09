nova 12 Pro實測 華為中階手機搶先試玩

華為繼於去年8月底推出支援5G的 Mate 60 系列後，於近期再推出中階手機 5G nova 12 系列，而配備全新 Kirin 8000 處理器的 nova 12 Pro 水貨機近日正式到香港，搶先試玩時實測nova 12 Pro的規格、鏡鏡頭攝影等功能！

外型上，華為 nova 12 Pro 延續了歷代的 nova 手機設計，正面採用6.76 吋 2776 x 1224 120Hz OLED 螢幕，屏幕兩側的中框由於採用幼邊框設計及修長的機身設計。至於今次試玩是全新的12號色，機背採用了獨特的紋理及磨砂工藝設計，左上方設有三鏡的模組，而中下方將設有雷射效果的”nova”標誌。

nova 12 Pro規格 支援4K影片拍攝

nova 12 Pro屏幕上方的開孔內搭載了6000 萬像超廣角鏡 + 800萬人像鏡，組成 2+2 前後攝像組合，並支援4K影片拍攝，拍攝時能自然虛化背景，配合XD Portrait人像引擎，即使是日常自拍或是妝容特寫，都能清晰細膩的細節。機身右側設有音量鍵及電源鍵，於機身底部設有 Type-C 充電接口、揚聲器及 SIM 卡槽。不過SIM 卡槽只提供雙SIM卡，並不支援NM Card 擴充。與華為的Mate 60 系列一樣，於系統介面上不會顯示5G的訊號，但下載速度是真正的5G。

nova 12 Pro 於軟件上搭載 HarmonyOS 4.0，512GB 版本扣除 HarmonyOS 4.0 系統後，用戶仍有約488GB 空間可使用，以中階手機來講算是相當足夠。