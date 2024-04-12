nova 12 SE評測｜華為入門手機1.08億像鏡頭+支援Google服務

華為近期於香港推出全新 nova 12 系列，當中 nova 12 SE 是定價最平的一部。雖然是平價手機，不過攝影方面搭載逾億像素主鏡頭及可安裝Google服務，是一款主打拍攝的入門手機。

華為nova 12SE 與 nova 10 SE 極為相似，nova 12SE 機身採用超窄邊框屏幕，機身厚度只有7.4mm，重量亦只有186g。而今次測試是綠色版本。機身正面採用了一塊6.67吋90Hz屏幕(2400 x 1080)，由於採用窄邊框設計，令 nova 12SE 的手的感相當理想。