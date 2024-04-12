nova 12 SE評測｜華為入門手機1.08億像鏡頭+支援Google服務

華為近期於香港推出全新 nova 12 系列，當中 nova 12 SE 是定價最平的一部。雖然是平價手機，不過攝影方面搭載逾億像素主鏡頭及可安裝Google服務，是一款主打拍攝的入門手機。
華為nova 12SE 與 nova 10 SE 極為相似，nova 12SE 機身採用超窄邊框屏幕，機身厚度只有7.4mm，重量亦只有186g。而今次測試是綠色版本。機身正面採用了一塊6.67吋90Hz屏幕(2400 x 1080)，由於採用窄邊框設計，令 nova 12SE 的手的感相當理想。
華為nova 12SE系統及容量
nova 12SE 於軟件上只搭最新的 EMUI 14，香港版就提供了256GB 版本，扣除 EMUI 14 系統後，用戶仍有約237GB 空間可使用，以入門手機來講算是相當足夠。此外，nova 12SE 上的 EMUI 14 透過安裝”microG”後，可完整使用 Google 服務，成為近年支援 Google 服務度最高的系統版本，稍後時間會有詳細解說。
華為nova 12SE規格
至於規格方面，華為nova 12SE 配備 Snapdragon 680 處理器，內建8GB RAM + 256GB ROM，電池容量為4,500mAh(支援 66W HUAWEI SuperCharge Turbo 2.0) 。配備 Snapdragon 680 處理器的 nova 12SE 於各項跑分應用成績，是入門手機的水平。
nova 12 SE鏡頭
華為新手機nova 12 SE 搭載了1億像素光影人像系統雙鏡頭，分別是搭載1.08 億像素主鏡 +800 萬像廣角鏡 + 200 萬像微距鏡。拍攝介面與華為旗艦手機相似，同樣設有夜景、人像、大光圈、超級微距及專業模式等供用家選項。
華為 nova 12 SE 拍攝效果
新一代 華為nova 12SE 雖然在規格上是入級別，不過該機可透過”microG”就能夠支援 Google 服務，比國際版的用家使用到EMUI功能之餘又可以使用到 Google 服務，大大提升了nova 12SE 的競爭力。
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