NVIDIA超級電腦DGX Spark正式交付　黃仁勳親自到SpaceX送到馬斯克手上

NVIDIA創辦人兼執行長黃仁勳早前抵達馬斯克的SpaceX工廠，將剛推出的AI超級電腦DGX Spark親手交給馬斯克。黃仁勳講述了向OpenAI交付第一個DGX系統的故事，更笑說「想像一下將最小的超級電腦運送到最大的火箭旁邊」。

掌上AI超級電腦

9年前NVIDIA推出了NVIDIA DGX-1，如今這件產品已超越資料中心，NVIDIA將這項技術交給馬斯克，可協助世界上最強大的運載火箭SpaceX的星際飛船進行第11次測試。

DGX Spark大小像一張摺紙，厚度和一本精裝書差不多，只重1.2公斤，為一部掌上超級電腦，可說是AI的火箭發動機。配備NVIDIA GB10 Grace Blackwell超級晶片，以FP4精度提供高達1 petaflop的AI效能，足以在本地運行具有2000億個參數的模型。