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科技
2025-05-19 15:42:33

NVIDIA黃仁勳COMPUTEX演講　揭曉台灣總部選址、預告AI未來及發布全新平台

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輝達NVIDIA黃仁勳在台北COMPUTEX發表主題演講，宣布台灣總部將落戶北投士林。

輝達NVIDIA黃仁勳在台北COMPUTEX發表主題演講，宣布台灣總部將落戶北投士林。

黃仁勳在COMPUTEX演講宣布NVIDIA最新動向及AI發展。

黃仁勳在COMPUTEX演講宣布NVIDIA最新動向及AI發展。

NVIDIA（輝達）CEO黃仁勳在COMPUTEX 2025舉行在即，於台北舉行了一場主題演講。黃仁勳在COMPUTEX上依舊一身黑色皮褸造型主持演講，今次未有發布大量硬件新產品，集中在AI生態系統、AI工廠及AI代理及機器人為主，在會上黃仁勳亦透露即將在北投士林建造台灣全新總部「NVIDIA Constellation」。

NVIDIA於台北流行音樂中心舉行黃仁勳主題演講。 黃仁勳展示GeForce的強大DLSS技術，生成超迫真的歷史建築背景。 NVIDIA發布Grace Blackwell NVL72。 以NVLink Spine連接主機板及數千條銅線，可達到每秒130TB頻寬。 NVIDIA與鴻海、台灣政府、台積電為台灣聯合打造AI基礎設施。 NVIDIA NVLink Fusion可針對不同品牌需求定製ASIC。

NVIDIA NVLink Fusion

「會思考的機器」Grace Blackwell NVL72，搭載Grace Blackwell Ultra Superchip運算能力比GB200快1.5倍。NVIDIA更會與鴻海、台灣政府、台積電為台灣聯合打造AI基礎設施及首部巨型AI超級電腦。

全新架構NVIDIA NVLink Fusion可利用NVIDIA生態系統，為其他品牌打造半客製化AI運算能力。超大規模企業能夠利用NVLink互連創建半客製化運算解決方案，實現新的AI規模水平以及針對特定AI工作負載定制的更靈活的系統設計。

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黃仁勳手持AI個人超級電腦NVIDIA DGX Spark。 NVIDIA與不同品牌合作的超級電腦。 NVIDIA RTX Pro伺服器 NVIDIA AI數據平台。 NVIDIA與不同電訊商合作建構6G。 NVIDIA建構混合量子-GPU運算平台。

NVIDIA DGX Spark投產

黃仁勳亦宣布AI個人超級電腦系統NVIDIA DGX Spark及擁有一兆參數模型的DGX Station即將投產，未來數星期將會出現，合作品牌包括Acer、ASUS、Dell Technologies、GIGABYTE、HP及Lenovo。

NVIDIA宣布推出agentic AI的全新企業伺服器系列NVIDIA RTX PRO伺服器，目前已投入大量生產。 RTX PRO伺服器為 AI、設計、工程和業務提供通用加速，為NVIDIA合作夥伴建置和營運本地AI工廠奠定基礎。

黃仁勳亦展示了最新的NVIDIA合作夥伴利用NVIDIA RTX 6000 PRO Blackwell伺服器版GPU和NVIDIA AI資料平台參考設計建構智慧儲存基礎架構。另外NVIDIA亦與SoftBank、T Mobile、Samsung等不同品牌基於AI建構6G，以及建構混合量子-GPU運算。

NVIDIA與DeepMind和Disney Research合作開發的AI機械人「Blue」。 NVIDIA Isaac GR00T開放式人形機器人開發平台。 模擬雙生（Omniverse Digital Twin）可利用AI為機器人進行訓練。

Isaac GR00T機器人開發平台

為了加快實體機器人的發展，業界需要在模擬環境中訓練機器人。黃仁勳表示，NVIDIA與DeepMind和迪士尼合作打造了全球最先進的機器人實體訓練引擎Newton。同時加速人形機器人開發的新工具Isaac GR00T-Dreams藍圖，並以Jetson Thor處理器驅動，有助於產生合成訓練資料。 Isaac GR00T N1.5人形機器人基礎模型將為機器人智慧提供動力。

台灣製造商如台積電、鴻海、緯創、和碩、台達電子、廣達、技嘉科技等，正在利用NVIDIA Omniverse構建數位孿生，進行機器人訓練及模擬，以推動半導體和電子製造業下一波工業物理AI浪潮。

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NIVIDIA全新台灣分部「NVIDIA Constellation」將會在北投士林。 NVIDIA感謝台灣及一眾合作夥伴。

開設台灣分部

黃仁勳宣布全新台灣辦公室「NVIDIA Constellation」將選址北投士林，更笑言地皮「有點貴」。他最後強調台灣企業改變了世界，並感謝NVIDIA的生態系統合作夥伴。

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