NVIDIA黃仁勳COMPUTEX演講　揭曉台灣總部選址、預告AI未來及發布全新平台

黃仁勳在COMPUTEX演講宣布NVIDIA最新動向及AI發展。

NVIDIA（輝達）CEO黃仁勳在COMPUTEX 2025舉行在即，於台北舉行了一場主題演講。黃仁勳在COMPUTEX上依舊一身黑色皮褸造型主持演講，今次未有發布大量硬件新產品，集中在AI生態系統、AI工廠及AI代理及機器人為主，在會上黃仁勳亦透露即將在北投士林建造台灣全新總部「NVIDIA Constellation」。

全新架構NVIDIA NVLink Fusion可利用NVIDIA生態系統，為其他品牌打造半客製化AI運算能力。超大規模企業能夠利用NVLink互連創建半客製化運算解決方案，實現新的AI規模水平以及針對特定AI工作負載定制的更靈活的系統設計。

「會思考的機器」Grace Blackwell NVL72，搭載Grace Blackwell Ultra Superchip運算能力比GB200快1.5倍。NVIDIA更會與鴻海、台灣政府、台積電為台灣聯合打造AI基礎設施及首部巨型AI超級電腦。

NVIDIA DGX Spark投產

黃仁勳亦宣布AI個人超級電腦系統NVIDIA DGX Spark及擁有一兆參數模型的DGX Station即將投產，未來數星期將會出現，合作品牌包括Acer、ASUS、Dell Technologies、GIGABYTE、HP及Lenovo。

NVIDIA宣布推出agentic AI的全新企業伺服器系列NVIDIA RTX PRO伺服器，目前已投入大量生產。 RTX PRO伺服器為 AI、設計、工程和業務提供通用加速，為NVIDIA合作夥伴建置和營運本地AI工廠奠定基礎。

黃仁勳亦展示了最新的NVIDIA合作夥伴利用NVIDIA RTX 6000 PRO Blackwell伺服器版GPU和NVIDIA AI資料平台參考設計建構智慧儲存基礎架構。另外NVIDIA亦與SoftBank、T Mobile、Samsung等不同品牌基於AI建構6G，以及建構混合量子-GPU運算。