Nvidia CEO 黃仁勳高度評價華為　驚嘆其AI領域上的快速進步

Nvidia CEO 黃仁勳近日在接受《金融時報》採訪時，毫不吝嗇地讚揚華為，稱這家中國企業「征服了每一個涉足的市場」。從芯片到軟件，華為的進展讓人驚嘆，甚至被視為全球AI市場的強大競爭對手。這背後的故事究竟是怎樣的？

黃仁勳：華為在AI領域的影響力正逐年增強

在周三接受《金融時報》採訪時，Nvidia CEO 黃仁勳對華為的AI發展給予高度評價。他表示，華為在AI領域的影響力正逐年增強，作為昇騰（Ascend）晶片的製造商，該公司在技術和市場上的表現令人矚目。黃仁勳認為，華為的快速進步預示著它即將成為眾多AI技術供應商的重要競爭者，無論是在硬件還是軟件領域，華為都展現出全面的實力。

2019年，華為被美國政府視為國家安全的潛在威脅，隨即被列入貿易限制名單。這一舉措旨在切斷華為獲取先進技術的渠道，試圖遏制其發展。然而，華為並未因此屈服，反而通過與國內合作夥伴攜手，尋找新的出路。黃仁勳指出，美國的制裁存在漏洞，華為巧妙地利用這些機會，不僅生存下來，還在各個領域實現了成長。從軟件開發到晶片製造，華為都用實力證明了自己，逐步「征服」了每一個涉足的市場。