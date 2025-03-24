Nvidia CEO 黃仁勳高度評價華為　驚嘆其AI領域上的快速進步

Nvidia CEO 黃仁勳近日在接受《金融時報》採訪時，毫不吝嗇地讚揚華為，稱這家中國企業「征服了每一個涉足的市場」。從芯片到軟件，華為的進展讓人驚嘆，甚至被視為全球AI市場的強大競爭對手。這背後的故事究竟是怎樣的？
黃仁勳：華為在AI領域的影響力正逐年增強
在周三接受《金融時報》採訪時，Nvidia CEO 黃仁勳對華為的AI發展給予高度評價。他表示，華為在AI領域的影響力正逐年增強，作為昇騰（Ascend）晶片的製造商，該公司在技術和市場上的表現令人矚目。黃仁勳認為，華為的快速進步預示著它即將成為眾多AI技術供應商的重要競爭者，無論是在硬件還是軟件領域，華為都展現出全面的實力。
2019年，華為被美國政府視為國家安全的潛在威脅，隨即被列入貿易限制名單。這一舉措旨在切斷華為獲取先進技術的渠道，試圖遏制其發展。然而，華為並未因此屈服，反而通過與國內合作夥伴攜手，尋找新的出路。黃仁勳指出，美國的制裁存在漏洞，華為巧妙地利用這些機會，不僅生存下來，還在各個領域實現了成長。從軟件開發到晶片製造，華為都用實力證明了自己，逐步「征服」了每一個涉足的市場。
華為計劃大幅增加AI晶片產量
華為的野心遠不止於此。據悉，該公司計劃在2025年大幅增加AI晶片的產量，預計將生產10萬片910C和30萬片910B AI處理器。這一舉措將進一步提升華為在AI硬件市場的競爭力。與此同時，華為正在測試中國製造的 EUV（極紫外光）晶片製造設備。如果測試成功，這台設備將於明年投入大規模生產，標誌著華為在晶片自主研發道路上的又一里程碑。
從美國制裁的陰影中走出，華為展現了驚人的韌性和適應能力。正如Nvidia CEO黃仁勳所說，華為不僅應對了挑戰，更在AI領域成為一個不容忽視的強大對手。隨著AI晶片產量的提升和技術的不斷突破，華為的未來發展令人期待。
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