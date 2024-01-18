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科技
2024-01-18 07:00:00

Oladance OWS Sports 無線運動耳機 「三點一面」戴得穩兼達IPX8防水標準

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Oladance OWS Sports 無線運動耳機 「三點一面」戴得穩兼達IPX8防水標準

Oladance OWS Sports 無線運動耳機 「三點一面」戴得穩兼達IPX8防水標準

不少無線運動耳機採用骨傳導技術，但在聲樂表現上就仍有不少提升空間；新近有 Oladance 帶來擁有前者穩固舒適佩戴體驗，且在聲樂表現部份更上層樓的 Oladance OWS Sports 開放式掛耳無線運動耳機。

Oladance OWS Sports 無線運動耳機已正式在香港開售，香港版提供銀、灰、黃及粉紅共四色款選擇，售價為1,298港元。Oladance OWS Sports 無線運動耳機其主打運動及戶外使用，開售價較同廠去年 8 月在港發表的 OWS Pro 真無線耳機（售價1,698元）更為相宜。

Oladance OWS Sports 無線運動耳機採藍牙 5.1 傳輸 Oladance OWS Sports 無線運動耳機採內置 150mAh 電池能作長達 15 小時音量播放 Oladance OWS Sports 無線運動耳機框體符合防水更全面的 IPX8 標準 Oladance OWS Sports 無線運動耳機沿用獨家「三點一面」掛耳設計

Oladance OWS Sports 無線運動耳機長播放續航力

針對高運動量跟戶外使用需求，Oladance OWS Sports 無線運動耳機框體符合防水更全面的 IPX8 標準，開放式耳機沿用獨家「三點一面」掛耳設計，透過柔性鈦絲記憶耳掛與寬闊支撐面，戴得穩同時足夠輕巧，佩戴體驗相當良好。

長播放續航力是Oladance OWS Sports 無線運動耳機賣點之一，儘管充電僅能透過專屬 USB 線進行，但其內置 150mAh 電池能作長達 15 小時音量播放，亦擁有 5分鐘充電可播 2 小時音樂緊急快充功能。聲音表現方面，Oladance OWS Sports 採藍牙 5.1 傳輸，對應 aptX loseless 無損音訊傳輸制式；聲樂部份耳機提供 23 x 10 mm 雙單元，配合內置家庭影院級功放晶片、跟第二代 Virtual Bass 低頻演算法，帶來比骨傳導耳機更佳聲場表現跟強勁低頻輸出，但同時能保有前者精確傳遞聲音至雙耳特性。

文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載

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