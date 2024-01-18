Oladance OWS Sports 無線運動耳機 「三點一面」戴得穩兼達IPX8防水標準

不少無線運動耳機採用骨傳導技術，但在聲樂表現上就仍有不少提升空間；新近有 Oladance 帶來擁有前者穩固舒適佩戴體驗，且在聲樂表現部份更上層樓的 Oladance OWS Sports 開放式掛耳無線運動耳機。
Oladance OWS Sports 無線運動耳機已正式在香港開售，香港版提供銀、灰、黃及粉紅共四色款選擇，售價為1,298港元。Oladance OWS Sports 無線運動耳機其主打運動及戶外使用，開售價較同廠去年 8 月在港發表的 OWS Pro 真無線耳機（售價1,698元）更為相宜。
Oladance OWS Sports 無線運動耳機長播放續航力
針對高運動量跟戶外使用需求，Oladance OWS Sports 無線運動耳機框體符合防水更全面的 IPX8 標準，開放式耳機沿用獨家「三點一面」掛耳設計，透過柔性鈦絲記憶耳掛與寬闊支撐面，戴得穩同時足夠輕巧，佩戴體驗相當良好。
長播放續航力是Oladance OWS Sports 無線運動耳機賣點之一，儘管充電僅能透過專屬 USB 線進行，但其內置 150mAh 電池能作長達 15 小時音量播放，亦擁有 5分鐘充電可播 2 小時音樂緊急快充功能。聲音表現方面，Oladance OWS Sports 採藍牙 5.1 傳輸，對應 aptX loseless 無損音訊傳輸制式；聲樂部份耳機提供 23 x 10 mm 雙單元，配合內置家庭影院級功放晶片、跟第二代 Virtual Bass 低頻演算法，帶來比骨傳導耳機更佳聲場表現跟強勁低頻輸出，但同時能保有前者精確傳遞聲音至雙耳特性。
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