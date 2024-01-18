Oladance OWS Sports 無線運動耳機 「三點一面」戴得穩兼達IPX8防水標準

不少無線運動耳機採用骨傳導技術，但在聲樂表現上就仍有不少提升空間；新近有 Oladance 帶來擁有前者穩固舒適佩戴體驗，且在聲樂表現部份更上層樓的 Oladance OWS Sports 開放式掛耳無線運動耳機。

Oladance OWS Sports 無線運動耳機已正式在香港開售，香港版提供銀、灰、黃及粉紅共四色款選擇，售價為1,298港元。Oladance OWS Sports 無線運動耳機其主打運動及戶外使用，開售價較同廠去年 8 月在港發表的 OWS Pro 真無線耳機（售價1,698元）更為相宜。