OLED 螢幕優點、缺點及原理 購買前必睇5大重點

在剛剛舉行的CES展覽中，許多廠商發佈了旗下電競螢幕的新型號，其中新晉的OLED螢幕更進一步成為市場的主流。OLED螢幕技術經過多年的發展，但由於選擇過多往往讓人眼花繚亂，一看到超複雜的OLED Mon規格表，選購時真的會讓人頭痛不已。為了讓大家更清楚自己的需求，Price.com總結了購買OLED螢幕時的5個主要考慮重點，讓對電競螢幕有需求的大家更方便地找到自己喜歡的螢幕。
OLED螢幕5大重點 1.螢幕尺寸
首先要注意的是OLED螢幕的尺寸，雖然大尺寸的螢幕可以提升沉浸感，但也要考慮家居有多大。如果空間不夠，太大的畫面反而會顯得壓迫。另外較小的螢幕可以減少我們在玩遊戲時，為了看清角落而不斷移動頭部和眼睛所帶來的疲勞，還可以一眼掌握OLED螢幕畫面的所有內容，因此選擇適合自己的螢幕尺寸是最重要的。
OLED螢幕5大重點 2.解像度
決定完要多大的OLED螢幕尺寸後，就要考慮想要看得多清晰。在解像度方面，很多人認為越高越好，但實際上更高清的面板意味著更高的售價，同時電腦也需要一定水平的配置來輸出2K、4K高清畫面。目前在技術上很難在較小的螢幕上實現4K畫質，所以在螢幕尺寸方面有限制的情況下，就需要做出取捨了。
OLED螢幕5大重點 3.刷新率
如果你對於電競遊戲有需求，應該知道OLED螢幕的刷新率是多麼重要。一般來說，更高的Hz數可以提供更流暢的畫面，特別是對於CS 2、Apex Legends這種追求極致響應的電競遊戲來說更加重要。然而更高的Hz數會消耗更多的電腦性能，而且分辨率更高的螢幕也更難提供高Hz數，因此畫質和刷新率也是第二個需要二選一的問題。
OLED螢幕5大重點 4.亮度
至於OLED螢幕亮度愈高就可以避免反光問題，同時也能讓畫面不那麼暗，更加舒適。然而並不是亮度越高越好，太過明亮只會傷害眼睛，所以在追求亮度時要選擇適合自己的。
OLED螢幕5大重點 5.額外功能
最後一點是要考慮OLED螢幕額外的功能，例如插口種類和數量以及有沒有HDR和其他輔助功能等，因為它們都會明顯影響顯示效果。近年來OLED螢幕因其優秀的表現越來越受到用戶的歡迎，因此越來越多的製造商開始投入到這個行業中。
OLED螢幕優點及缺點
接下來讓我們來看一下使用OLED螢幕的優點和需要注意的缺點，OLED螢幕最大的優勢在於它採用了每個像素自發光的原理。在對比度表現方面，OLED螢幕比起依賴整塊面板發光的LCD螢幕要好。然而，OLED螢幕的缺點也比較明顯，OLED螢幕的像素是由紅、綠、藍三種有機發光二極體發光的，如果長時間高亮度顯示相同的畫面，其中一種顏色的有機發光二極體的亮度和色彩會退化得更嚴重，像素就無法再呈現均勻的畫面，會出現所謂的燒印或烙印現象。
兩技術解決OLED螢幕燒印問題
為了解決OLED螢幕的燒印問題，市場上研發了許多不同的技術。在2024年的OLED電腦螢幕中，最主流的就是以下兩種技術。
首先是LG的WOLED技術，它將原本OLED像素上的三種顏色轉換為白色發光材料，並通過照射濾光層來呈現紅、藍、綠三種顏色，這樣就解決了發光體老化程度不一的問題。然而，濾光層會導致亮度降低，因此增加了白色的子像素來提高亮度，但這樣做會干擾原本的顏色，最大的缺點就是影響了畫面的彩度，
使畫面看起來較為淡色。
而Samsung的QD-OLED技術則更加先進，它利用量子點技術，通過藍色發光材料激發量子點薄膜射出紅、綠兩種顏色，這樣做就不用擔心濾光層對亮度的影響。而量子點激發出來的光無論是色彩還是亮度都會更好，同時它也解決了發光材料消耗差異的問題，稍後研發出來的QD-OLED技術確實會比WOLED更好一些。但WOLED也有其他技術的加持，所以不同的OLED螢幕仍然會使用它。
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