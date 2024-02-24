OLED 螢幕優點、缺點及原理 購買前必睇5大重點

在剛剛舉行的CES展覽中，許多廠商發佈了旗下電競螢幕的新型號，其中新晉的OLED螢幕更進一步成為市場的主流。OLED螢幕技術經過多年的發展，但由於選擇過多往往讓人眼花繚亂，一看到超複雜的OLED Mon規格表，選購時真的會讓人頭痛不已。為了讓大家更清楚自己的需求，Price.com總結了購買OLED螢幕時的5個主要考慮重點，讓對電競螢幕有需求的大家更方便地找到自己喜歡的螢幕。

OLED螢幕5大重點 1.螢幕尺寸 首先要注意的是OLED螢幕的尺寸，雖然大尺寸的螢幕可以提升沉浸感，但也要考慮家居有多大。如果空間不夠，太大的畫面反而會顯得壓迫。另外較小的螢幕可以減少我們在玩遊戲時，為了看清角落而不斷移動頭部和眼睛所帶來的疲勞，還可以一眼掌握OLED螢幕畫面的所有內容，因此選擇適合自己的螢幕尺寸是最重要的。 OLED螢幕5大重點 2.解像度 決定完要多大的OLED螢幕尺寸後，就要考慮想要看得多清晰。在解像度方面，很多人認為越高越好，但實際上更高清的面板意味著更高的售價，同時電腦也需要一定水平的配置來輸出2K、4K高清畫面。目前在技術上很難在較小的螢幕上實現4K畫質，所以在螢幕尺寸方面有限制的情況下，就需要做出取捨了。

OLED螢幕5大重點 3.刷新率 如果你對於電競遊戲有需求，應該知道OLED螢幕的刷新率是多麼重要。一般來說，更高的Hz數可以提供更流暢的畫面，特別是對於CS 2、Apex Legends這種追求極致響應的電競遊戲來說更加重要。然而更高的Hz數會消耗更多的電腦性能，而且分辨率更高的螢幕也更難提供高Hz數，因此畫質和刷新率也是第二個需要二選一的問題。 OLED螢幕5大重點 4.亮度 至於OLED螢幕亮度愈高就可以避免反光問題，同時也能讓畫面不那麼暗，更加舒適。然而並不是亮度越高越好，太過明亮只會傷害眼睛，所以在追求亮度時要選擇適合自己的。 OLED螢幕5大重點 5.額外功能 最後一點是要考慮OLED螢幕額外的功能，例如插口種類和數量以及有沒有HDR和其他輔助功能等，因為它們都會明顯影響顯示效果。近年來OLED螢幕因其優秀的表現越來越受到用戶的歡迎，因此越來越多的製造商開始投入到這個行業中。