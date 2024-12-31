OLED 電競螢幕｜LG發布2025年款UltraGear系列 一特色全球首款？

LG 在 2025 年 CES 開幕前夕，率先發布了全新 UltraGear GX9 系列 OLED 電競螢幕，X9 系列搭載 LG 先進的WOLED 技術曲面面板，提供高亮度、純黑、鮮豔色彩和最佳曲率，帶來身臨其境的遊戲體驗。其低藍光認證和抗眩光低反射塗層，則確保長時間遊戲的舒適性，減少眼睛疲勞並降低螢幕反光和眩光。

UltraGear GX9系列亮點產品之一為全球首款可彎曲 5K2K OLED 電競顯示器 45GX990A，其 45 吋螢幕可在數秒內從平面轉換為 900R 曲率，提供彈性與操控性。升級版雙模式功能允許使用者輕鬆切換解析度、更新率預設值，並自訂畫面比例和尺寸。0.03 ms (GtG) 的超快反應時間，則確保遊戲過程流暢，提升沉浸感。