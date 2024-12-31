OLED 電競螢幕｜LG發布2025年款UltraGear系列 一特色全球首款？

LG 在 2025 年 CES 開幕前夕，率先發布了全新 UltraGear GX9 系列 OLED 電競螢幕，X9 系列搭載 LG 先進的WOLED 技術曲面面板，提供高亮度、純黑、鮮豔色彩和最佳曲率，帶來身臨其境的遊戲體驗。其低藍光認證和抗眩光低反射塗層，則確保長時間遊戲的舒適性，減少眼睛疲勞並降低螢幕反光和眩光。
UltraGear GX9系列亮點產品之一為全球首款可彎曲 5K2K OLED 電競顯示器 45GX990A，其 45 吋螢幕可在數秒內從平面轉換為 900R 曲率，提供彈性與操控性。升級版雙模式功能允許使用者輕鬆切換解析度、更新率預設值，並自訂畫面比例和尺寸。0.03 ms (GtG) 的超快反應時間，則確保遊戲過程流暢，提升沉浸感。
另一款 45GX950A 同樣具備 45 吋 5K x 2K 解析度，維持 800R 固定曲率，並以超薄邊框設計帶來更寬廣的視野。其支援 DisplayPort 2.1、HDMI 2.1 和具 90W 電力輸出功率的 USB-C 連接埠，可直接連接筆電使用，並相容最新的顯示卡和 VRR 等功能。通過 NVIDIA G-SYNC 和 AMD FreeSync Premium Pro 認證，更能減少畫面撕裂，提供更順暢、反應更靈敏的遊戲體驗。
39GX90SA適合 3A 遊戲和 HDR 電影
此外，LG 也推出 39 吋的 39GX90SA，搭載 webOS 作業系統，可作為家庭娛樂中心，無需透過電腦或機上盒即可存取串流媒體服務。其 21:9 螢幕比例和 800R 曲率 OLED 顯示器，呈現鮮豔色彩和深邃黑色，適合 3A 遊戲和 HDR 電影。多個 USB-C 連接埠提供便利的連線能力，搭配 LG 人體工學 L 型支架，更能節省桌面空間。
以上系列預計將在 CES 2025 上會有這些新款 LG OLED 顯示器的更多資訊。預計其他品牌旗將在其最新的 OLED 顯示器將會應用相同的螢幕技術。