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科技
2024-02-02 12:36:00

One Plus 12香港2月尾開賣？傳只供16GB RAM + 512GB ROM版本

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One Plus 12香港2月尾開賣？傳只供16GB RAM + 512GB ROM版本

One Plus 12香港2月尾開賣？傳只供16GB RAM + 512GB ROM版本

One Plus 12 國際版手機發表後一直有傳會引入香港，近日傳出，One Plus 12 香港行貨最快2月底就會香港上市，不過今次只出一個版本，是為16GB RAM + 512GB ROM版本。

據最新的消息稱，One Plus 12 香港版將會於2月底到港，港版只提供16GB RAM + 512GB ROM 版本，而該版本於國內售價為4,799人民幣(約5,226港元)，這個價是未計入國際版 GMS 等認證的成本。預計 One Plus 12 暫港版售價至少要6千港元以上，仍然比 vivo 的 X100 Pro 更有競爭力。不過於 MWC 2024 後一眾國產旗艦手機例如 小米14 系列及 Honor Magic 6 系列等都會在香港推出行貨，相信有機會動遙到想入手香港行貨 One Plus 12 的買家。

One Plus 12手機傳2月尾在香港上市。（Mobile Magazine提供） One Plus 12手機傳2月尾在香港上市。（網上圖片） One Plus 12手機傳2月尾在香港上市。（網上圖片） One Plus 12手機傳2月尾在香港上市。（網上圖片）

One Plus 12香港版規格

One Plus 12香港版規格就與國行版一致，同是配備高通 Snapdragon 8 Gen 3 晶片組，主打 HyperTone 影像技術 Hasselblad 機背三鏡，其中 5,000 萬像 F1.6 主鏡、跟 6,400 萬像 70mm 長焦均支援 OIS 光學防震；另外裝置又擁有實用功能如 6.82 吋 QHD+ 解像度 1-120Hz 動態更新率螢幕，內置 5,400mAh 電池及支援 100W 有線/50W 無線充電等功能。

文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載

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