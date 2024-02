One Plus 12香港2月尾開賣?傳只供16GB RAM + 512GB ROM版本

One Plus 12 國際版手機發表後一直有傳會引入香港,近日傳出,One Plus 12 香港行貨最快2月底就會香港上市,不過今次只出一個版本,是為16GB RAM + 512GB ROM版本。

據最新的消息稱,One Plus 12 香港版將會於2月底到港,港版只提供16GB RAM + 512GB ROM 版本,而該版本於國內售價為4,799人民幣(約5,226港元),這個價是未計入國際版 GMS 等認證的成本。預計 One Plus 12 暫港版售價至少要6千港元以上,仍然比 vivo 的 X100 Pro 更有競爭力。不過於 MWC 2024 後一眾國產旗艦手機例如 小米14 系列及 Honor Magic 6 系列等都會在香港推出行貨,相信有機會動遙到想入手香港行貨 One Plus 12 的買家。