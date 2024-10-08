OneOdio A10降噪頭戴式藍牙耳機　$599靚仔高性價比

OneOdio 2024全新版本頭戴式降噪藍牙耳機A10，售價僅需$599。

OneOdio為新晉國產品牌，以高性價比的入門監聽耳機打入歐美及日本市場。繼有線耳機A70後，再推出2024全新版本的頭戴式降噪藍牙耳機A10，售價僅需$599。具備混合式主動降噪性能、 Hi-res Audio認證專業音效、舒適佩戴感及造工，挑戰入門ANC耳機最高性價比。

-35dB升級降噪效能 OneOdio A10是品牌的ANC藍牙耳機型號，最新版本將主動降噪升級，利用兩組向外的麥克風收集環境噪音，以兩組藏在耳罩內的麥克風作比對，配合改良的演算法，針對性消減低頻噪音。新一代A10降噪效能更可達到-35dB ，讓用家專注感受音樂。



亦設有通透模式，更會自動增強人聲，與人對話，又或者是收聽交通工具上的廣播時都可全程戴著耳機。具備4個用作收集環境噪音的咪高峰，加上1個人聲專用咪高峰，再經ENC通話降噪處理， 語音通語相當清晰，日常通訊以至商務會議同樣適用。