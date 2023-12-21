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科技
2023-12-21 12:20:00

OnePlus 12 評測 手機解析力及低光環境相片係咩質素？

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OnePlus 12 評測 攝影旗艦手機解析力及低光環境相片係咩質素？

OnePlus 12 評測 攝影旗艦手機解析力及低光環境相片係咩質素？

OnePlus 12為攝影旗艦手機，擁有名牌 Hasselblad 加持、兼新增 HyperTone （超光影）影像技術的 OnePlus 12，街場不到 $4,800 入場價聽起來很吸引。

現時街場標配 12+256 街場價報約 $4,750的OnePlus 12，其機背 Hasselblad 三鏡用上全新設計，配以 1/1.4 吋 SONY LYT-808 感光元件 5,000 萬像 F1.6 OIS 主鏡、擁有 3x 光學、6x 光學品質變焦的 6,400 萬像懸浮稜鏡潛望長焦，跟 114° 視角 4,800 萬像廣角組成，拍攝相片能於螢幕以 ProXDR 畫質顯示，成像與色彩更為細膩清晰。

OnePlus 12 主鏡頭首配 SONY LYT-808 感光元件 OnePlus 12 其機背 Hasselblad 三鏡用上全新設計 OnePlus 12 瀏覽相片時能選攝以 ProXDR 顯示 OnePlus 12拍攝介面夜景、高像素等拍攝模式，均收納在「更多」分頁中 OnePlus 12拍攝介面夜景、高像素等拍攝模式，均收納在「更多」分頁中 OnePlus 12拍攝介面 OnePlus 12擁有下拉式工具列，不過像水平儀、參考線等功能仍需進入設定頁啟動

OnePlus 12設夜景、高像素等拍攝模式

OnePlus 12 相機拍照介面操作便利，專業及人像拍攝模式置於首頁，夜景、高像素等拍攝模式，均收納在「更多」分頁中；相片比例、倒數拍攝與連拍設定均設於主畫面下拉式工具列當中，不過像水平儀、參考線等功能就需進入設定頁選項啟動。

以 OnePlus 12 試拍相片，透過原比例觀看相片時，可看到主鏡頭擁有出眾光學解析力，複雜場景邊角文字細節仍舊清晰，廣角鏡頭輸出相片表現同樣不錯。

OnePlus 12影相評測 由0.6至120x

OnePlus 12 拍照評測 OnePlus 12 拍照評測 OnePlus 12 拍照評測 OnePlus 12 拍照評測 方便單手操作的虛擬轉盤數碼變焦介面 OnePlus 12 拍照評測 0.6x 焦距試拍 OnePlus 12 拍照評測 1.0x 焦距試拍 OnePlus 12 拍照評測 3.0x 焦距（光學變焦）試拍 OnePlus 12 拍照評測 6.0x 焦距（光學品質變焦）試拍 OnePlus 12 拍照評測 10x 焦距試拍 OnePlus 12 拍照評測 120x 焦距試拍 OnePlus 12 拍照評測 60x 焦距試拍

OnePlus 12 夜景昏暗位有層次

夜間跟低光環境拍攝部份，透過 OnePlus 12 內置夜景模式拍攝，能挑選「黑金」、「黃藍」、「粉青」及「夜之城」四種濾鏡特效；而 LYT-808 感光元件則讓主鏡頭輸出相片，在訊噪抑制、成像細節保留跟低光環境灰階層次重現三部份，作出相當良好平衡，像商場昏暗位桌椅黑暗層次漸變就相當清晰。

加入了 6,400 萬像懸浮稜鏡潛望長焦，讓 OnePlus 12 擁有 3x 光學、6x 光學品質變焦，及達 120x 數碼變焦拍攝能力。實試時原生相機介面在進行 15x 或以上數碼變焦時，系統會自動顯示輔助對焦子畫面，進行 6x 以上數碼變焦時，介面亦會切換成方便單手操作的虛擬轉盤；不過手機就未像 X100 Pro、小米 14 Pro 跟 S23 Ultra 等裝置，能在高倍變焦以 OIS 作輔助構圖，手持長焦頗難平穩捕捉主體。

OnePlus 12 夜景影相評測

OnePlus 12 夜景拍照模式擁有4種特效濾鏡 OnePlus 12 夜景影相 OnePlus 12 夜景影相 OnePlus 12 夜景影相

以 OnePlus 12 試拍相片，加入 HyperTone 影像技術及換上 LYT-808 主鏡，讓成像比前代提升明顯，無論鏡頭解析力以至低光環境輸出相片成像，都有相當顯著改動。長焦部份 120x 數碼變焦輸出影像其實不錯，但因為裝置未像同類產品如 X100 Pro、小米 14 Pro 與 S23 Ultra 等加入 OIS 輔助構圖功能，長焦構圖時單靠手持頗難穩定捕捉主體，拍攝實用度尚有改進空間。

文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載

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