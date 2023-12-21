OnePlus 12 評測 手機解析力及低光環境相片係咩質素？

OnePlus 12 評測 攝影旗艦手機解析力及低光環境相片係咩質素？

OnePlus 12為攝影旗艦手機，擁有名牌 Hasselblad 加持、兼新增 HyperTone （超光影）影像技術的 OnePlus 12，街場不到 $4,800 入場價聽起來很吸引。 現時街場標配 12+256 街場價報約 $4,750的OnePlus 12，其機背 Hasselblad 三鏡用上全新設計，配以 1/1.4 吋 SONY LYT-808 感光元件 5,000 萬像 F1.6 OIS 主鏡、擁有 3x 光學、6x 光學品質變焦的 6,400 萬像懸浮稜鏡潛望長焦，跟 114° 視角 4,800 萬像廣角組成，拍攝相片能於螢幕以 ProXDR 畫質顯示，成像與色彩更為細膩清晰。

OnePlus 12設夜景、高像素等拍攝模式 OnePlus 12 相機拍照介面操作便利，專業及人像拍攝模式置於首頁，夜景、高像素等拍攝模式，均收納在「更多」分頁中；相片比例、倒數拍攝與連拍設定均設於主畫面下拉式工具列當中，不過像水平儀、參考線等功能就需進入設定頁選項啟動。 以 OnePlus 12 試拍相片，透過原比例觀看相片時，可看到主鏡頭擁有出眾光學解析力，複雜場景邊角文字細節仍舊清晰，廣角鏡頭輸出相片表現同樣不錯。 ▼ OnePlus 12影相評測 由0.6至120x ▼

OnePlus 12 夜景昏暗位有層次 夜間跟低光環境拍攝部份，透過 OnePlus 12 內置夜景模式拍攝，能挑選「黑金」、「黃藍」、「粉青」及「夜之城」四種濾鏡特效；而 LYT-808 感光元件則讓主鏡頭輸出相片，在訊噪抑制、成像細節保留跟低光環境灰階層次重現三部份，作出相當良好平衡，像商場昏暗位桌椅黑暗層次漸變就相當清晰。 加入了 6,400 萬像懸浮稜鏡潛望長焦，讓 OnePlus 12 擁有 3x 光學、6x 光學品質變焦，及達 120x 數碼變焦拍攝能力。實試時原生相機介面在進行 15x 或以上數碼變焦時，系統會自動顯示輔助對焦子畫面，進行 6x 以上數碼變焦時，介面亦會切換成方便單手操作的虛擬轉盤；不過手機就未像 X100 Pro、小米 14 Pro 跟 S23 Ultra 等裝置，能在高倍變焦以 OIS 作輔助構圖，手持長焦頗難平穩捕捉主體。 ▼ OnePlus 12 夜景影相評測 ▼