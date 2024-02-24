OnePlus 12R 原神刻晴版2月28日發布 電光紫外殼

多次與全球知名遊戲IP《原神》合作，推出人氣角色別注版手機的 OnePlus，較早前宣布於2月28日發表 OnePlus 12R《原神》刻晴別注版手機，且確認該機型為面向海外市場發售版本，亦即會預載 GMS 元件及齊備 Android 工具。「刻晴」版OnePlus 12R將以電光紫為主色調。

刻晴為《原神》第5名角色登陸OnePlus 據 OnePlus 印度官網公佈資訊，這次 OnePlus 12R《原神》別注版，將以《原神》人氣角色「刻晴」為設計主題，並參照角色設計元素配以「電光紫」顏色及主題介面，再用上電解蝕刻（Electro etching）技術處理機身，帶來獨一無二的外觀造工。雖現時僅印度地區官網開放預售，不過 OnePlus 12R《原神》別注版亦曾在日本版遊戲活動宣傳頁面以獎品方式現身，或代表裝置有機會在不同地區上市。