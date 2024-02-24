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科技
2024-02-24 07:00:00

OnePlus 12R 原神刻晴版2月28日發布 電光紫外殼

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OnePlus 12R 原神刻晴版2月28日發布 電光紫外殼

OnePlus 12R 原神刻晴版2月28日發布 電光紫外殼

多次與全球知名遊戲IP《原神》合作，推出人氣角色別注版手機的 OnePlus，較早前宣布於2月28日發表 OnePlus 12R《原神》刻晴別注版手機，且確認該機型為面向海外市場發售版本，亦即會預載 GMS 元件及齊備 Android 工具。「刻晴」版OnePlus 12R將以電光紫為主色調。

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刻晴為《原神》第5名角色登陸OnePlus

據 OnePlus 印度官網公佈資訊，這次 OnePlus 12R《原神》別注版，將以《原神》人氣角色「刻晴」為設計主題，並參照角色設計元素配以「電光紫」顏色及主題介面，再用上電解蝕刻（Electro etching）技術處理機身，帶來獨一無二的外觀造工。雖現時僅印度地區官網開放預售，不過 OnePlus 12R《原神》別注版亦曾在日本版遊戲活動宣傳頁面以獎品方式現身，或代表裝置有機會在不同地區上市。

原版 OnePlus 12R 已在 OnePlus 香港官網上架，其採用 8G2 晶片組、畫面配備 6.78 吋 2,780 x 1,264 像素 120Hz LTPO AMOLED 螢幕，機背 IMX890 50MP OIS 三鏡，配備 5,500mAh 電池及支援 100W SuperVOOC 閃充，港版價格詳情有待廠方進一步公佈。OnePlus 曾推出以《原神》人氣角色「砂糖」、「胡桃」、「香菱」及「派蒙」為原型的別注版手機，是次「刻晴」版本將為系列第 5 款作品。

文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載

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