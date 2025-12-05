OnePlus Ace 6T 發布 規格包括超大電池及50MP OIS主鏡頭

日前 OnePlus 在內地正式發表次旗艦手機新作 OnePlus Ace 6T 手機，其配備高通 Snapdragon 8 Gen 5 晶片，擁有高達 8,300mAh 超大容量電池，跟 50MP OIS 主鏡等旗艦配置。
預計今日正式開賣的 OnePlus Ace 6T 手機，提供閃速黑、掠影綠及電光紫色款，具 12+256 / 12+512 / 16+256 / 16+512 / 16+1TB 五種配置。
OnePlus Ace 6T 早鳥價由 2,399 人民幣（約港元 $2,642）起，在港用家能透過電商如京東港漠 App 品牌自營店，以低至 HK$2,641.5 二千七有找價格包郵到港。
今日出貨 原神版12月22日開賣
OnePlus Ace 6T 配備高通新推出 8G5 晶片、配 LPDDR5X Ultra RAM 跟 UFS·4.1 儲存，連同 8,300mAh 超大電池，帶來全面強勁硬件效能體驗。
畫面方面 OnePlus Ace 6T 採 6.83 吋 FHD+ 165Hz AMOLED 螢幕，跟更快更準超聲波螢幕指紋，機背 50MP 1/1.56 吋 OIS 主鏡、跟 8MP 廣角組成雙鏡。
預載 ColorOS 16 作業系統除具更流暢極光引擎介面，內置遊戲助手又加強 OnePlus Ace 6T 遊戲表現，並針對多款手遊支援 165Hz 及 GPU 超幀模式。
Mobile Magazine 短評：OnePlus Ace 6T 將於今日出貨，不過《原神》定制版就要12月22日正式開賣，有興趣入手用家留意。
資料來源：OnePlus（中國）
文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載